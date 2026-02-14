0 SHARES Сподели Твитни

Како што се приближува Денот на вљубените, ѕвездите стануваат доста јасни: за некои носи романтични воздигнувања, за други интроспекција, а за некои знаци – олеснување бидејќи конечно знаат што ги очекува. Без разлика дали го славите како пар, сами или со допир на цинизам, еве како секој хороскопски знак ќе го помине Денот на вљубените.

Овен

Овенот ќе го дочека Денот на вљубените со зголемена страст и потреба за акција. Ако сте во врска, би можеле да иницирате нешто спонтано – од изненадувачки состанок до импулсивен подарок. Слободните Овен би можеле да се впуштат во флерт што ќе започне без очекувања, но ќе заврши поинтересно отколку што планирале.

Бик

За Бикот, овој Ден на вљубените е посветен на безбедноста и допирот. Не ве интересираат големи гестови, туку чувство на блискост, мир и припадност. Вечер дома, добра вечера и искрен разговор ќе ви бидат попривлечни од кој било спектакл. Ако сте слободни, можеби ќе сакате да се разгалите себеси – и да уживате во него до максимум.

Близнаци

Близнаците ќе го доживеат Денот на вљубените како друштвен настан. Пораките, шегите и разговорите ќе играат главна улога, а романсата ќе се одвива повеќе преку зборови отколку преку класични гестови. Некој би можел да ве освои со интелигенција и духовитост. Во врските – комуникацијата е клучот за сè.

Рак

Раковите го доживуваат Денот на вљубените длабоко и емотивно. Ова е ден што буди спомени, надежи и очекувања во вас. Ако сте во стабилна врска, ќе се чувствувате сакани и сигурни. Ако не сте, може да почувствувате мала носталгија, но и јасност за тоа што е навистина важно за вас во љубовта.

Лав

Лавовите сакаат Денот на вљубените да им биде незаборавен. Без разлика дали сте оној што дава или оној што прима внимание, важно е да се чувствувате посебно. Во врските, ќе блескате и ќе уживате во романтиката, додека слободните Лавови имаат голема шанса да привлечат нечие внимание – дури и без многу напор.

Девица

Девиците му пристапуваат на Денот на вљубените тивко и внимателно. Не ви се допаѓаат претерувањата, но ги цените искрените гестови. Можете да го изненадите вашиот партнер со нешто лично и симболично. Слободните Девици можеби ќе сфатат дека внатрешниот мир им е поважен во моментов отколку романтичната драма.

Вага

За Вагите, Денот на вљубените е речиси природно живеалиште. Романтиката, естетиката и емоциите совршено се вклопуваат со вашите сетила. Ако сте во врска, ќе имате хармоничен и нежен ден. Ако сте слободни, флертувањето и потенцијалната нова симпатија би можеле да ви ја вратат вербата во љубовта.

Шкорпија

Шкорпиите го доживуваат Денот на вљубените интензивно, без компромис. Сè или ништо. Емоциите се силни, страста е изразена, а разговорите се длабоки. Можни се важни одлуки во врска со врските. Слободните Скорпии би можеле да доживеат силна привлечност што ќе ги изненади.

Стрелец

Стрелецот сака да го помине Денот на вљубените опуштено, без притисок или очекувања. Вашиот идеален тип на дружење вклучува смеа, спонтаност и чувство на слобода. Ако сте во врска, важно е да не се чувствувате ограничени. Слободно духовниот Стрелец може да го гледа Денот на вљубените како уште една добра причина за забава.

Јарец

Јарците не го сфаќаат Денот на вљубените лесно, но не го сфаќаат ниту премногу сентиментално. Важно ви е она што го споделувате да има значење и да трае. Во врските, ќе ги покажете вашите чувства преку конкретни дела, додека слободните Јарци можеби ќе размислат повторно што навистина бараат во љубовта – и ќе бидат изненадувачки искрени со себе.

Водолија

Водолиите го поминуваат Денот на вљубените на свој начин, честопати неконвенционално. Класичните романтични гестови можеби не се ваш стил, но вистинската врска е. Можно е необично дружење или разговор неочекувано да се претвори во нешто повеќе. Слободните Водолии би можеле да почувствуваат клик со некој што не го доживеале романтично.

Риба

Рибите го доживуваат Денот на вљубените како емоционален врв. Романтиката, нежноста и имагинацијата ќе го одбележат вашиот ден. Во врска, ќе се чувствувате длабоко поврзани, додека слободните Риби би можеле да идеализираат личност или ситуација. Ѕвезден совет: уживајте во чувствата, но останете малку приземјени.

