Како сексуалната возбуда е поврзана со кивањето – не е секогаш настинка

Од едвај чујни до тресење на ѕидовите, кивањето крие многу повеќе наука и тајни отколку што можеби мислите.

Сезона е на респираторни проблеми , а кивањето одекнува насекаде околу нас. Зошто мажите киваат погласно и каква врска има кивањето со ненадејната светлина или дури и со интимната возбуда? Ви носиме сè што треба да знаете за овој природен механизам.

Што го мотивира?

Кивањето (стернутио) е спонтано , експлозивно исфрлање на воздух низ носот и устата. Тоа е моќен одбранбен механизам на телото чија цел е да ги исчисти дишните патишта под огромен притисок.

Најчесто се активира од иритации на носната слузница – студ, прашина, полен, чад, животинска коса или силни парфеми.

Од светлина до возбуда

ACHOO-синдром (фотичен рефлекс)

Некои луѓе (генетски предиспонирани) почнуваат неконтролирано да киваат кога одеднаш ќе преминат од темно на светло. Мозокот, поради близината на окото и тригеминалните нерви, ги „збунува“ сигналите, што доведува до рефлексно кивање.

Сексуална возбуда

Помалку познат феномен е таканаречениот „ринитис на меден месец“, каде што сексуалната возбуда предизвикува симптоми слични на настинка (затнат нос и кивање). Се смета дека е последица на крвното полнење на еректилното ткиво во носот, слично на ефектот на автономниот нервен систем врз гениталиите.

Анатомијата на гласно „упс!“

Кога ќе се појави стимул, нервните сигнали патуваат до мозочното стебло, активирајќи низа мускули – од лицето и вратот, до градите и дијафрагмата. Длабоко вдишувате, гласните жици се затвораат, притисокот во белите дробови се зголемува – и потоа следува експлозија на воздух што достигнува брзина на ураган, дури 160 до 180 километри на час.

Дали мажите киваат погласно?

Иако нема научни докази, често се забележува дека мажите киваат многу погласно, д-р Кристијан Бец, директор на Клиниката за уво, нос и грло при Универзитетската клиника Хамбург-Епендорф, објаснува дека ова може да биде комбинација од физиолошки фактори.

„Општо е прифатено мислењето дека мажите имаат поголем резонантен простор, бидејќи нивните бели дробови, грлото и ларинксот се поголеми“, објаснува д-р Бец, додавајќи дека „затоа мажите често киваат погласно“.

Физиолошки разлики – мажите често имаат поголем резонантен простор (поголеми бели дробови, грло и ларинкс), што го засилува звукот.

Однесување – се претпоставува дека некои мажи намерно киваат погласно, што д-р Бец го опишува како „набљудување, а не научен факт“, како да сигнализираат дека се настинкиле.

Златно правило

Иако желбата за тивко кивање изгледа учтиво, биолошки тоа не се препорачува.

Воздухот што го исфрламе кога киваме е под притисок на бура (до 180 километри на час!). Ако се обидете целосно да го задржите со притисок врз носот и устата, тој притисок се ослободува навнатре.

Последици од супресијата:

Пукање на ситни крвни садови или ткиво во носот.

Туркање бактерии и честички во синусите или средното уво, што може да предизвика воспаление, болка или, во ретки случаи, оштетување на ушното тапанче.

Кивањето е еволутивен, себичен процес на заштита на телото.

– Во основа, треба да кивате како што чувствувате, за да сè што треба да излезе, навистина излезе – советува д-р Бек.

Само имајте на ум дека капките од кивање летаат подалеку отколку што мислите – истражувањето на МИТ покажува до 12 метри. Затоа, ако имате настинка, оддалечете се од другите пред да кажете „Апциха!“.

