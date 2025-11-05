Како се облекува новата прва дама на Њујорк: На изборната ноќ, таа носеше парче од палестински дизајнер (фото)

0 SHARES Сподели Твитни

Сопругата на новоизбраниот градоначалник на Њујорк, Зохран Мамдани, Рама Дуваџи се обидуваше да се држи подалеку од очите на јавноста, а оваа сириско-американска уметница е препознатлива и по својот препознатлив стил, кој во многу аспекти се разликува од нејзините претходници.

Дуваџи, 28, е сириско-американска уметница и илустраторка која се преселила во САД во 2021 година и се оженила со Мамдани на церемонија во Градското собрание претходно оваа година.

Американските медиуми ја сметаат за една од луѓето што помогнале во градењето на брендот на Мамдани кога тој ја започнал својата кампања. Освен што е голем поддржувач на неговиот личен живот, таа е исто така заслужна за зголемување на дигиталното и големото присуство на социјалните медиуми на нејзиниот сопруг.

Колку се разликуваат Мамдани и неговата сопруга од нивните претходници?

Почнувајќи од облеката, брачната двојка Мамдани се разликува од своите претходници. Во вторник вечерта, Мамдани го носеше своето вообичаено одело – едноградно и малку збрчкано, давајќи изглед на човек од народот кој работи цел ден, исто како и сите други.

„Би рекла дека мојот стил е одраз на тоа кој сум јас како њујорчанец“, изјави Мамдани за GQ претходно оваа година, „А потоа, како политичар, постои одредена формалност во начинот на кој се облекувам многу денови во неделата“.

Тој вели дека поседува одела што ги купувал во продавници, но и оние од улична продажба. Наместо скапи часовници, Мамдани носи модел на Касио што му го дала неговата сопруга.

rama duwaji wearing the frequency top by palestinian-jordanian designer zeid hijazi for her debut appearance as new york’s first lady. pic.twitter.com/xluR6ABkiO— 𓃠 (@izzah_vl) November 5, 2025

За таа пригода, Дуваџи носеше елегантен топ од палестинско-јорданскиот дизајнер со седиште во Лондон, Зеид Хиџази – кој црпи инспирација „од палестинскиот фолклор, бунт и арапски футуризам“. Го искомбинираше со кадифено и чипкано здолниште од Ула Џонсон, родена во Њујорк, дизајнерка позната по својот боемски стил. Дуваџи го надополни својот изглед со црни чизми до глужд и обетки, вторите од американскиот јувелир Еди Борг.

Дуваџи изгледаше како млада, креативна жена во дваесеттите години, облечена според дефиницијата на нејзината генерација за професионален и дотеран изглед. Без панталони или фустани без ракави.

the new first lady of NYC, Rama Duwaji, ladies and gentlemen pic.twitter.com/nq2Z8qP1ws— abbyis watching dawson’s creek (@abbywillwrite) November 5, 2025

Таа веројатно ќе се соочи и со истите прашања што ги доби нејзиниот сопруг за време на изборите: за тоа колку пари троши, зошто живеат во стан со стабилизирана кирија итн.

Анализирајќи го нејзиниот стил на облекување – Дуваџи секако се издвојува – почнувајќи од облеката што ја избра за свадбата со Мамдани – мини фустан од чипка што го комбинираше со долги црни чизми и крзнено палто.

Rama Duwaji is such a Baddie pic.twitter.com/riBQXAb8Iq— ZieZi (@aien1487) November 5, 2025

Дуваџи се облекува како и другите членови на Генерацијата Z и често може да се види во лабава облека придружена со низа накит и во генерално лежерни комбинации.

Кога станува збор за нејзините модни пораки, Дуваџи ќе „танцува“ на јаже. Мамдани е критикуван (главно за нетрпеливост и исламофобија) за неговата поддршка на Палестина, иако постојано зборуваше против антисемитизмот. Носејќи палестинска дизајнерска облека на изборната ноќ, Дуваџи потврди дека нејзините политики се усогласени со оние на нејзиниот сопруг и наиде на исти критики.

