Како се подготвува КАЧАМАК: Традиционален рецепт со сланина (РЕЦЕПТ+ВИДЕО)

Качамак по рецепт на нашите бабиСОСТОЈКИ:350-400 мл вода сол 1 тенџере со 300 гр брашно 50 гр сува сланина 3 лажици помали крекери 2 лажици павлака или кајмак 50 гр сирење кисело млеко по желбаПодготовка: