Uncategorized

Како се прават благи уштипци ? Десерт по рецепт на нашите баби (РЕЦЕПТ+ВИДЕО)

Written by Леонардо on

More in Uncategorized:

Уштипците се брз десерт кој лесно се подготвува

СОСТОЈКИ:

1 големо јајце
100 мл јогурт
100 лажици брашно
малку квасец, половина кесичка или 1/2 од прашокот за пециво
1 лажичка шеќер
масло за пржење

Подготовка:

Пронајдете не на следниве мрежи: