Како спиењето влијае на зголемувањето на телесната тежина

Сонот за кој немате време во текот на работната недела не можете да го надокнадите за време на викендот, без оглед колку и да се трудите.

Ако изгубите само 30 минути квалитетен сон и одмор навечер, за само седум дена вашата тежина може да покаже повеќе килограми. Во исто време, го зголемувате ризикот од развој на дијабетес тип 2. Ова го покажа истражувањето на научниците од Медицинскиот факултет во Доха во Катар, а беше презентирано на годишната конференција на Друштвото за ендокринологија во Сан Диего, САД.

Како дел од ова истражување, научниците и лекарите ги следеле дневниците за спиење, висината, тежината и обемот на струкот за 522 лица на кои една година само што им бил дијагностициран дијабетес тип 2. Така, тие можеле да забележат врска помеѓу спиењето и другите параметри.

Студијата открива дека кај луѓето кои немаат квалитетен сон, ризикот од дебелина се зголемил за 17 проценти. Во исто време, ризикот од инсулинска резистенција се зголемил за дури 39 проценти. Значи, било доволно да се изгубат само 30 минути сон секоја вечер за телото да започне да реагира негативно.

Професорот Шахрад Тахери, во име на тимот што го водеше истражувањето, предупреди дека современото општество страда од недостаток на сон, но дека само ги откривме неговите вистински ефекти врз метаболизмот во последната деценија. Ова откритие им сугерира на медицинските експерти дека за време на превенција и третман на разни метаболички нарушувања, квалитетниот сон мора да се земе предвид како важна терапија, бидејќи телото се сеќава на секоја изгубена минута спиење.

Секое ново научно истражување покажува дека точната формула што сите ја знаеме долго време е – осум часа сон на ден за убавина и здравје. На нашиот мозок му требаат минимум шест до осум часа одмор секоја вечер – со цел да се одмори, обнови и одржи квалитетот на когнитивните функции на највисоко ниво. Во исто време, тоа е време за кое целиот организам ќе се обнови и со тоа ќе биде заштитен од висок крвен притисок, дебелина, дијабетес и срцеви заболувања.

