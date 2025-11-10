Како спиењето помалку од шест часа навечер влијае на вашето тело

0 SHARES Сподели Твитни

Честите ноќни будења и нарушениот сон, како и спиењето помалку од шест часа навечер, имаат значајни последици за нашите тела. Ова може дополнително да го зголеми ризикот од хипертензија, мозочен удар и дијабетес.

Иако веќе е добро познато дека фактори како што се лошата исхрана, ограниченото вежбање и пушењето можат да го оштетат срцето, експертите сè повеќе ги истакнуваат опасностите од лишување од сон за здравјето на срцето.

Сонот му обезбедува на телото време да се опорави и да се наполни, играјќи клучна улога во речиси сите аспекти на физичкото здравје. Како резултат на тоа, добриот сон може да помогне во спречувањето на оштетување на кардиоваскуларниот систем, а за луѓето со срцеви проблеми, тој може да биде дел од следењето на здрав начин на живот за срцето.

Сонот е клучно време за телото да се опорави. За време на NREM (небрзо движење на очите) фазата на спиење, срцевиот ритам се забавува, крвниот притисок паѓа и дишењето се стабилизира. Овие промени го намалуваат стресот врз срцето, дозволувајќи му да се опорави од оптоварувањето што се јавува во текот на будењето.

Без доволно сон навечер, едно лице не поминува доволно време во длабоките NREM фази на спиење што му користат на срцето. Истиот проблем може да влијае на луѓето чиј сон е често прекинат. Хроничната лишување од сон е поврзана со голем број срцеви проблеми, вклучувајќи висок крвен притисок, висок холестерол, срцев удар, дебелина, дијабетес и мозочен удар.

„Повеќето луѓе не се свесни за потенцијалните здравствени последици од постојаното премалку спиење“, изјави за Харвард здравство д-р Даниел Готлиб, вонреден професор по медицина во болницата Бригам и жени.

Една од причините е што луѓето веруваат дека можат совршено да функционираат со шест часа или помалку сон навечер. Но, дури и ако се чувствувате генерално добро и сте во можност да ги извршувате сите ваши дневни задачи, долгорочните ефекти од недоволно спиење можат да бидат штетни, особено за вашиот кардиоваскуларен систем.

Недоволното спиење може да ги наруши хормоните што го контролираат гладот ​​и апетитот, што често предизвикува луѓето да се прејадуваат со закуски богати со масти и јаглехидрати. Луѓето кои спијат помалку од седум часа навечер во просек имаат повисоки стапки на дебелина во споредба со оние кои спијат доволно, според податоците од Националното здравствено истражување.

Недоволното спиење, исто така, предизвикува физиолошки и хормонални промени што го зголемуваат крвниот притисок, шеќерот во крвта и нивоата на супстанции во крвта што укажуваат на воспаление, од кои сите можат да го зголемат ризикот од срцеви заболувања. Всушност, вообичаеното спиење помалку од шест часа навечер е поврзано со 20 проценти поголем ризик од срцев удар, според студија објавена на 10 септември 2019 година во Journal of the American College of Cardiology, која ги разгледа податоците од повеќе од половина милион луѓе.

Ако не спиете најмалку седум часа непрекинато повеќето ноќи, внимателно разгледајте ги вашите дневни навики за да пронајдете области за подобрување.

„За повеќето луѓе, ова значи воспоставување порано време за спиење“, вели д-р Готлиб.

Придржувањето до конзистентен распоред (одење во кревет и будење во исто време секој ден) исто така помага. Една потенцијално корисна алатка е паметен часовник или фитнес тракер. Повеќето вклучуваат сензори за движење што се спаруваат со апликации за следење на спиењето за да ви помогнат да го регулирате и следите вашиот распоред за спиење.

