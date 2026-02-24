Како студеното време влијае на здравјето на срцето

0 SHARES Сподели Твитни

Ладното време може да предизвика оптоварување на телото, особено на срцето. Затоа срцевите проблеми – вклучувајќи ги и срцевите удари – се почести во зима. На ниски температури, крвните садови се стеснуваат, крвниот притисок се зголемува, а зимските активности како чистење снег и помалку движење можат да предизвикаат дополнителен товар на срцето. Лекарите советуваат облекување во слоеви, прилагодување на темпото на активностите и знаење како да се препознаат предупредувачките знаци на срцев удар – ова може да помогне во заштитата на вашето срце, пишува Health.com.

Како студот влијае на срцето

Кога сте на студ, вашето тело природно се обидува да се загрее и да ја зачува својата внатрешна температура, објасни д-р Џејмс Уделсон, шеф на кардиологија во Медицинскиот центар Тафтс. Еден начин на кој тоа се прави е со стеснување на крвните садови – „како да ја стискате цевката“ низ која тече крвта, рече тој. Ова го тера вашето срце да работи понапорно за да пумпа крв, што го зголемува крвниот притисок и го зголемува ризикот од срцев удар.

И чистењето на снегот тежи на срцето

Покрај ниските температури, неколку други фактори придонесуваат за зголемувањето на срцевите удари во зима, а еден од најголемите е чистењето на снегот.

„Чистењето на снегот може да биде многу напорно – работите со кратки, повторувачки напливи напори, речиси како кревање тегови или трчање спринтови“, вели д-р Мајкл Блаха, кардиолог на Универзитетот Џонс Хопкинс.

„Тоа става дополнителен товар на веќе стресираното срце.“ Луѓето често вежбаат помалку во зима, па затоа „се во послаба состојба отколку кога вежбаат редовно во лето“, додаде Блаха. Д-р Џон Осборн од Американската асоцијација за срце, исто така, забележа дека крвта може да биде посклона кон згрутчување во зима.

Згрутчувањето на крвта може да блокира крвен сад и да предизвика срцев удар. Покрај тоа, проблемите со расположението, како што се сезонските афективни нарушувања и респираторните инфекции како грипот, се почести во зима – и двете можат да го зголемат стресот и воспалението во телото, што не е добро за срцето, вели Блаха.

Кој е најмногу изложен на ризик?

Тие велат дека луѓето кои веќе имаат срцеви заболувања или фактори на ризик се најмногу изложени на ризик – без разлика дали знаат за нив или не.

„Затоа е важно да знаете каква е вашата срцева состојба“, рече Блаха.

,,Во пракса, зимските срцеви удари често се јавуваат кај луѓе кои имаат повеќе нетретирани или непрепознаени фактори на ризик, како што се неконтролиран висок крвен притисок или ново дијагностициран дијабетес“.

Осборн вели дека мажите над 65 години се особено ризична група – тие се посклони кон срцеви удари од жените, а исто така е поголема веројатноста дека тие се оние што чистат снег.

Како да го заштитите срцето од студ

Тие дадоа неколку едноставни совети. Ако мора да излезете надвор, облечете се во слоеви за да се стоплите – капа, ракавици и топла јакна не се луксуз, туку заштита. Физичката активност е важна, но во зима е најдобро да вежбате во затворен простор, каде што условите се контролирани.

Ако треба да чистите снег со лопата, бидете внимателни и правете паузи. Слушајте го вашето тело и застанете штом почувствувате дека ви е отежнато дишењето. Исто така, добра идеја е да го следите „правилото на другарство“ – излезете со член на семејството, пријател или сосед, за секој случај.

„Не одете сами“, додаде Осборн. „Никој не сака да биде пронајден колабиран и без свест во снегот“.

Кога да побарате помош

Важно е да се знаат знаците на срцев удар – болка или притисок во градите, потење, ненадеен замор – но симптомите можат да варираат. „„Холивудскиот срцев удар“, типичното сценарио од филмовите, всушност се јавува во помал број случаи“, рече Осборн, додавајќи дека таквата слика е почеста кај мажите. Кај жените, симптомите често се посуптилни, па затоа се почести отежнато дишење, гадење или вртоглавица.

„Најчесто тоа не е остра болка, како некој да ве избодел со нож. Тоа е повеќе дифузен, непријатен притисок“, рече тој. „Ако болката е многу прецизна – односно, „можам да го покажам прстот точно каде што боли“ – веројатно не е поврзана со срцето.“

Доколку забележите какви било знаци на срцев удар, веднаш побарајте помош. Во зависност од вашиот ризик, тоа може да значи посета на лекар или јавување на 911

. „Луѓето често ги игнорираат раните знаци или мислат дека станува збор за горушица или рефлукс“, рече Уделсон.

„Но, сè што е сомнително – особено ако вежбате на ладно – треба да се провери.“

Осборн додаде дека е добра идеја да се запомнат и основите на компресиите на градите во текот на зимата, со оглед на тоа што срцевите удари се почести. Американската асоцијација за срце има упатства на интернет, и накратко: „Ставете ги рацете во центарот на градите и притиснете силно, брзо“, рече тој. „Тоа буквално може да спаси живот“.

