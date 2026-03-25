Како тинејџери кои избегале од дома, денес слават 75 години брак: Баба и дедо ја открија тајната на совршената врска

0 SHARES Сподели Твитни

По седум и пол децении брак, двојката од Охајо, Мерилин и Хенк Седарус, ја прославија својата платинеста годишнина од бракот. Тие ја завршија својата неверојатна приказна, која започна со бегство од дома кога сè уште беа тинејџери, со едноставни, но моќни совети за секој што сонува за љубов што му пркоси на времето.

Во денешниот свет, каде што врските честопати изгледаат минливи, приказната за Мерилин и Хенк Сидрус од Чиликот, Охајо, звучи речиси нереално. Овој долгогодишен пар неодамна, опкружен со семејство и пријатели, прослави неверојатна 75-годишнина од бракот . Нивното заедничко патување, кое започна во 1951 година, не беше само поминување на времето, туку сведоштво за посветеност, разбирање и љубов што само стануваше посилно со годините. Низ сите предизвици што ги носи животот, од тинејџерско бегство до искушенијата на војната и одгледувањето семејство, тие успеаја да го зачуваат она што е највредно, а сега решија да ја споделат својата формула за успех со остатокот од светот.

Од тинејџерско бегство до искушенијата на војната

Нивната љубовна приказна започнала со храбра одлука. Уште како многу млади, Мерилин на само шеснаесет години, а Хенк на деветнаесет, тие решиле да избегаат и да се венчаат . По свадбата, тие започнале нов живот во Калифорнија, но идилата била прекината од повикот на Хенк во Корејската војна. Откако завршила неговата воена служба, тие се вратиле во Охајо, каде што се населиле трајно и изградиле дом.

Низ децениите, нивното семејство значително порасна: тие одгледале три деца, а денес се горди што ги гледаат како растат нивните девет внуци, па дури и шеснаесет правнуци, кои се жив доказ за нивната трајна љубов и темелите што ги изградиле.

Три клуча за среќен брак

Кога новинарите од локалната телевизиска станица NBC 4 ги прашаа која е тајната на нивниот успех, Хенк не се двоумеше да го понуди првиот клучен совет. Според него, основата на стабилна врска е способноста за донесување заеднички одлуки.

„Мора да бидете во можност да ги споделите едни со други сите одлуки што треба да ги донесете, а не да се карате за пари и такви работи“, рече Хенк.

Мерилин се надоврза на зборовите на својот сопруг, додавајќи ја втората и третата компонента од нивната љубовна филозофија. Нејзините совети се фокусираат на секојдневната интеракција и начинот на кој партнерите се гледаат еден на друг.

„Држете се еден за друг и едноставно сложувајте се. Не обидувајте се да најдете нешто погрешно кај другата личност, туку обидете се да го пронајдете доброто во нив“, рече таа.

Наследство на љубовта низ очите на внука

Колку е навистина посебна нивната врска, можеби најдобро го опишуваат зборовите на нивната внука, Катрина Робинсон, која им посвети трогателна објава на Фејсбук по повод нивната годишнина. Таа ги опиша како „жив пример за тоа што навистина значи да се избираме еден со друг секој ден“.

Од летата што ги поминувала со нив како дете, исполнети со смеа, животни лекции и разговори околу кујнската маса, до драгоценото време што го поминува со нив сега, Катрина го наведува нивното присуство како еден од нејзините најголеми благослови. Таа додаде дека нејзините баба и дедо не само што изградиле брак , туку и наследство од трпение, вера, жртва, хумор, прошка и трајна љубов.

Гледајќи го начинот на кој се грижат еден за друг, се почитуваат еден со друг и се држат за раце дури и по 75 години , Катрина го обликуваше своето разбирање за тоа каков треба да биде бракот. Нејзината посветеност заврши со зборовите дека трајната љубов не е совршенство, туку упорност, партнерство и ставање на другите на прво место.

The post Како тинејџери кои избегале од дома, денес слават 75 години брак: Баба и дедо ја открија тајната на совршената врска appeared first on Во Центар.

Пронајдете не на следниве мрежи: