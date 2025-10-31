Како трчањето го подобрува физичкото и менталното здравје

0 SHARES Сподели Твитни

Трчањето е популарна форма на вежбање со причина. Не ви е потребна многу опрема и можете да го правите речиси насекаде, во кое било време кога ви одговара.

Без разлика дали сакате да спринтате или претпочитате да џогирате бавно, секој вид кардио вежба што ја поттикнува циркулацијата на крвта може да го зајакне вашето срце, да ви помогне да изградите мускули и да го подобрите расположението.

Според WebMD, не мора да бидете маратонец за да ги видите придобивките, дури и 10 минути трчање секој ден се доволни за да го подобрите вашето ментално и физичко здравје,

Физички придобивки од трчањето

Трчањето прави многу добро за вашето тело. Еве некои од најголемите физички придобивки од неговото вклучување во вашата редовна рутина.

Подобро кардиоваскуларно здравје – Трчањето или џогирањето најмалку 10 минути на ден може значително да го намали ризикот од кардиоваскуларни заболувања. Исто така, го намалува срцевиот ритам во мирување. Ова е важен индикатор за вашето целокупно здравје и физичка подготвеност. Колку е помал срцевиот ритам во мирување, толку е поефикасно вашето срце.

Подобар сон – Квалитетниот сон е важен за вашето целокупно здравје. Тоа е време кога вашето тело се обновува. Вежбањето може да ви помогне не само да заспиете побрзо, туку и да спиете подлабоко.

Само обидете се да не трчате предоцна во текот на денот бидејќи тоа може да има спротивен ефект. Аеробните вежби го стимулираат ослободувањето на ендорфини, хемикалии кои ја поттикнуваат енергијата и будноста, што може да го отежни заспивањето.

Подобрено здравје на колената и грбот – Чест мит е дека трчањето е лошо за зглобовите. Колку почесто трчате, толку е помала веројатноста да имате проблеми со колената и грбот како што стареете.

Помалку настинки – Ако почнете да се чувствувате малку лошо, 30-минутно трчање може да ви помогне да избегнете настинка. Аеробните вежби како што е трчањето можат да ја намалат веројатноста за инфекција на горните дишни патишта.

Ова е затоа што редовната активност помага да се одржи вашиот имунолошки систем силен. Меѓутоа, ако веќе сте болни, најдобро е да не се грижите премногу бидејќи вежбањето може да ги влоши некои симптоми. Наместо тоа, слушајте го вашето тело и дајте си време за одмор доколку ви е потребно.

Посилни мускули – Трчањето активира неколку главни мускулни групи, вклучувајќи ги вашите јадра, колкови, глутеуси и тетиви. Градењето и одржувањето на овие мускули, особено како што стареете, ви помага да останете силни и подвижни.

Одржување на телесната тежина – Кардио вежбите како трчањето се добар начин за согорување на дополнителни калории, што го олеснува одржувањето на здрава тежина. Ова го намалува ризикот од здравствени проблеми поврзани со дебелината, како што се дијабетес тип 2, одредени видови на рак и мозочен удар.

Придобивките од трчањето за менталното здравје

Трчањето може да биде подеднакво добро за вашиот ум како и за вашето тело. Еве неколку начини на кои тоа го поддржува вашето ментално здравје:

Подобрена меморија – Ако забележите дека заборавате работи, обидете се со трчање. Аеробните вежби го забрзуваат срцевиот ритам и ве тераат да се потите, што може да ја зголеми големината на хипокампусот, делот од мозокот одговорен за меморијата и учењето.

Подобро расположение и енергија – Физичката активност ослободува ендорфини, кои можат да помогнат во подобрувањето на расположението, концентрацијата и чувството на благосостојба. Физичката активност може да помогне и во ублажување на постоечките симптоми на депресија и анксиозност.

Ајеша Абдин, лекар и шеф на одделот за артропластика на колк и колено во Медицинскиот центар во Бостон, вели дека трчањето на отворено може да понуди дополнителни придобивки.

„Вежбањето во природа може да го подобри расположението и да обезбеди чувство на целокупен мир и благосостојба“, вели тој.

Помалку стрес – Трчањето може да ви помогне да ги тргнете мислите од грижите и во исто време да ги контролирате хормоните на стрес во телото – како што се адреналинот и кортизолот.

The post Како трчањето го подобрува физичкото и менталното здравје appeared first on Во Центар.

Пронајдете не на следниве мрежи: