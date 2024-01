КАКО УБАВАТА СЛОВЕНКА ОД ЈУГОСЛАВИЈА СТИГНА НА ВРВОТ НА СВЕТСКАТА ЕЛИТА? Ова беше билетот на Меланија за УСПЕХ

0 SHARES Сподели Твитни

Веста за смртта на Амелија Кнавс, мајката на Меланија Трамп , го обиколи светот . Амелија почина на 78-годишна возраст, а медиумите пишуваа за оваа жена – која е родена како ќерка на сиромашни селани, која садела и берела кромид во семејната градина , а нејзината ќерка неколку децении подоцна станала ни помалку ни повеќе првата дама на Америка!

И додека успехот на Амалија во поранешна Југославија , односно нејзиниот напредок од ќерка на селанец до работник во фабрика и шивачка, е помалку невообичаен, Меланија Трамп доживеа среќен пресврт на судбината што заобиколува многумина – таа стана од обична девојка од просечно семејство. во Словенија до Белата куќа. Како?

Родителите на Меланија, Амалија и Виктор, имале и ќерка Инес, а семејството живеело во селото Севница, во близина на границата со Словенија и Хрватска. Како што сведочат документите од словенечкиот државен архив, Виктор бил на списокот на членови на Комунистичката лига, што му овозможило на целото семејство да живее пристоен живот во време на скудност.

„Имаше различни врски. Секогаш можеше да им набави некои мали луксузи или основни работи како делови за автомобили што другите луѓе не можеа да ги добијат“, вели локален жител кој бил запознаен со животот на Кнавс.

Виктор работеше како шофер на градоначалникот, но во исто време водеше продавница за делови за автомобили и мотики. Амалија работела како шивачка во државната фабрика за детска облека „Јутрањка“, која во тоа време била една од најсилните фабрики во тој дел на Словенија со 1.200 вработени.

„Тоа беше добра работа според стандардите на тоа време. Беше солидно да се работи таму и можеше да имаш добар животен стандард“, рече еднаш Нена Бедек, најдобрата пријателка на Меланија од детството.

За време на детството на Меланија, семејството живеело во стан во владин станбен комплекс, додека тие штеделе пари за да изградат своја куќа. Тие се вселиле во двокатната куќа во 1984 година, кога Меланија имала 14 години.

Но, вистинскиот билет за светски успех беше извонредниот изглед на Меланија – на само пет години зачекори во водите на манекенството. Потоа ги украсила каталозите на производителите на облека за кои работела нејзината мајка, што ја натерало засекогаш да се заљуби во модата.

И покрај тоа што беше примена на Универзитетот во Љубљана да студира архитектура, таа одлучи да го напушти универзитетот и да се посвети на манекенството. Меланија ја откри познатиот словенечки моден фотограф Стане Јерко на натпревар во моделирање кога имала 17 години. Оваа случајна средба и даде можност на убавата Словенка да влезе во белиот свет.

Набрзо се преселила во Милано, каде го потпишала својот прв договор во светот на моделството. Нејзината кариера вртоглаво порасна, а останатото е историја.

Сепак, Меланија секогаш останала приврзана за своите родители и во неколку наврати им припишувала заслуга што си го нашле местото под сонцето.

„Моите родители работеа многу напорно за да се осигураат дека нашето семејство не само што може да живее и да напредува во Америка, туку да придонесе за нацијата која им овозможува на луѓето да дојдат овде со сон и да го остварат. Сакам да го искористам овој момент за да благодарам на мајка ми и татко ми за се што направија за нашето семејство. Поради вас стојам овде денес“, рече г-ѓа Трамп во говорот.

„Моите родители се вредни. И двајцата се многу паметни и многу способни. Пораснаа во сосема различни средини, но имаат исти вредности, исти традиции“, изјави таа за GQ во 2016 година.

Сопружниците Кнавс останаа скромни и покрај подемот на нивната ќерка

Амалија и Виктор за прв пат се сретнаа со Доналд Трамп во 2002 година, кога тој ги посети во Словенија. Тој и Меланија со приватен авион пристигнале во Љубљана околу 20:00 часот и сите заедно вечерале во луксузен хотел, а до полноќ двојката се вратила во Америка. Тоа беше единствениот пат кога Трамп ја посети татковината на неговата сопруга.

Амалија и Виктор продолжија да живеат скромно и покрај неописливото богатство на Трамповите, барем ако им се верува на сведочењето на луѓето кои ги познаваат. Ја задржале и својата куќа во Севница.

Кога Меланија го родила својот син Барон во 2006 година, Амалија и Виктор почесто ја посетувале Америка за да помогнат во грижата за нивниот внук. Тие беа видени во неколку наврати во Белата куќа за време на мандатот на Трамп, но и на имотот на Трамп Мар-а-Лаго.

