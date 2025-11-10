Како успешно да ослабете по породувањето?

0 SHARES Сподели Твитни

Враќањето во форма по породувањето често е предизвик за многу мајки, па затоа е најважно да му дадете на вашето тело доволно време да се опорави пред да започнете со напорни вежби и промени во исхраната.

Многу жени би сакале да ја вратат својата првобитна фигура и тежина, но прво треба да се фокусираат на усвојување здрави навики во исхраната.

Редовните оброци, особено појадокот, се клучни за одржување на енергијата и правилното функционирање на телото, особено кога станува збор за грижа за новороденче.

Се препорачуваат пет мали оброци дневно, богати со овошје, зеленчук, житарки и протеини, но со умерени количини храна бидејќи потребите на телото се промениле. Кога ќе почувствувате дека можете да го движите телото, се препорачуваат лесни вежби, како што се вежби за зајакнување на карличниот под или прошетки со бебето во количка.

Следствено, прошетките се идеален начин за постепено враќање на физичката активност, а тие исто така даваат можност за дружење со други мајки. Треба да започнете со потешки вежби по шест недели, а доколку породувањето било комплицирано, корисно е да се консултирате со лекар.

Дополнително, не треба да брзате со губењето на тежината. Корисно е да поставите реални и долгорочни цели.

Важно е да му дадете на вашето тело доволно време да се опорави и да се фокусира на вашето здравје, а не само на бројките на вагата. Правилната исхрана, умерената физичка активност и трпението ќе ви помогнат да се вратите во форма, а воедно да го зачувате вашето ментално и физичко здравје.

