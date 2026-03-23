Како утринската шолја кафе го штити мозокот: 43-годишно истражување ги разјаснува придобивките

Вашето утринско кафе или чај може да има поголемо значење отколку што вообичаено се мисли, бидејќи може да придонесе за здравјето на мозокот на долг рок.

Една голема нова студија покажа дека умерената консумација на кафе или чај со кофеин може да биде поврзана со помал ризик од деменција, побавен когнитивен пад и подобро зачувување на менталните функции со текот на годините.

Најизразени придобивки беа забележани кај луѓе кои консумираат две до три шолји кафе или една до две шолји чај дневно.

Овие заклучоци се базираат на анализа на податоци од повеќе од 131.000 учесници вклучени во долгорочни студии кои траеле до 43 години. Во тој период, повеќе од 11.000 испитаници развиле деменција, а се покажало дека оние кои редовно консумираат кафе со кофеин имале значително помал ризик во споредба со луѓето кои ретко го пијат.

„Кога баравме можни алатки за спречување на деменција, помисливме дека нешто толку широко распространето како кафето би можело да биде ветувачка диететска интервенција – а нашиот уникатен пристап до висококвалитетни податоци низ студии што опфаќаат повеќе од 40 години ни овозможи да ја продолжиме оваа идеја“, рече авторот на студијата, Даниел Ванг.

Научниците претпоставуваат дека овој ефект може да се објасни со присуството на кофеин и полифеноли во кафето и чајот. Овие супстанции можат да ги намалат воспалителните процеси во телото и да ги заштитат клетките од оштетување, што се важни фактори поврзани со развојот на когнитивен пад и деменција.

Сепак, важно е да се напомене дека кафето без кофеин не покажало ист ефект и дека целокупниот заштитен ефект бил релативно скромен. Затоа, кафето и чајот претставуваат само еден дел од пошироката слика за здрав начин на живот и стареење.

Интересно е што позитивните ефекти се забележани дури и кај луѓе со генетска предиспозиција за деменција, што укажува дека консумирањето кофеин може да има корисно влијание без оглед на наследниот ризик.

