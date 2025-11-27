Како што се приближува Божиќ, цените на чоколадото рипнаа во Германија

0 SHARES Сподели Твитни

Германците се принудени да плаќаат повеќе за чоколадо, колачиња и друга традиционална храна на Бадник.

Федералниот завод за статистика објави во среда дека цените на чоколадото се зголемиле во просек за 21% во октомври 2025 година во споредба со претходната година, пишуваат странските медиуми, според Телеграф.

Цените на чоколадите и другите чоколадни производи се зголемија за 16% во рок од една година.

Во октомври, „пралините“ чинеа 22,1% повеќе отколку претходната година. Спротивно на тоа, цените на бисквитите се зголемија релативно умерено, само за 1,7%.

За споредба, потрошувачките цени во Германија се зголемија за 2,3% вкупно во истиот период, додека цените на храната се зголемија за 1,3%.

Сепак, некои производи направени без чоколадо всушност беа поевтини во октомври 2025 година отколку што беа една година претходно.

Една од причините зошто чоколадните бомбони станаа поскапи е зголемувањето на цените на важни состојки како какаото и шеќерот.

Цената на какаото, на пример, се искачи на рекордно високо ниво во 2024 година.

Производителите го „пренесуваат ова“ на своите клиенти, а исто така укажуваат на високите трошоци за работна сила, енергија и транспорт во Германија.

