Калас: Ако сакаме војната да не избувне повторно за неколку години, треба да извршиме притисок врз агресорот

Високата претставничка на ЕУ за надворешна и безбедносна политика, Каја Калас, изјави дека треба да се изврши притисок врз Русија, а не врз Украина, жртвата на агресија, ако не сакаме нова војна за неколку години.

„Се плашам дека целиот притисок се врши врз послабата страна, бидејќи предавањето на Украина е најлесниот начин да се заврши оваа војна. Но, ако сакаме оваа војна да заврши и да не избувне повторно за неколку години, тогаш мора да го извршиме целиот притисок врз агресорот, односно Русија“, рече Калас по состанокот на министрите за одбрана на земјите-членки.

Калас ги даде овие забелешки во контекст на состанокот меѓу рускиот претседател Владимир Путин и американскиот претставник Стив Виткоф закажан за утре. Шефот на европската дипломатија се залагаше за користење на замрзнатите руски средства за репарациски заем за Украина, потег на кој најмногу се спротивставува Белгија, каде што се депонирани поголемиот дел од средствата.

„Напротив, употребата на замрзнати руски средства би ја зајакнала и позицијата на ЕУ“

Таа рече дека загриженоста на Белгија е оправдана и дека не сака да ја потценува, но дека сите во ЕУ се подготвени да го споделат евентуалниот ризик. Таа го отфрли тврдењето во писмо до Комисијата од белгискиот премиер Барт де Вевер, кој тврдеше дека користењето на руските замрзнати средства би го загрозило тековниот мировен процес.

Таа истакна дека, напротив, ова ќе ја зајакне позицијата и на Украина и на Европската Унија во преговорите.

