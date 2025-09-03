Калас: Во Кина се собра „автократскиот сојуз“ кој го доведува во прашање меѓународниот поредок

Високиот претставник на Европската Унија за надворешна политика, Каја Калас, денес изјави дека претседателите на Кина, Шји Џјингпинг, Русија, Владимир Путин, Иран, Масуд Пезешкијан и Северна Кореја, Ким Џонг-ун, претставуваат „автократски сојуз“ кој го доведува во прашање меѓународниот поредок заснован на права.

„Додека западните лидери се собираат дипломатски, автократскиот сојуз бара брз пат кон нов светски поредок“, рече Калас, пренесува Ројтерс.

Таа го опиша погледот на лидерите кои присуствуваа на воената парада по повод Денот на победата во Втората светска војна во Пекинг, како директен предизвик за меѓународниот систем, пренесува Танјуг.

„Ова не е само антизападна оптика“, смета Калас