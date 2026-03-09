Калас: Европската Унија мора да го забрза процесот на проширување

ЕУ мора да го забрза процесот на прифаќање нови членки и да го прошири својот клуб, кој моментално има 27 земји, изјави денеска првата европска дипломатка, Каја Калас.

„Проширувањето сè уште мора да се базира на заслуги, но во сегашните околности мора да го забрзаме темпото“, рече Калас на годишната конференција на дипломати на ЕУ во Брисел, додавајќи дека проширувањето е „противотров на рускиот империјализам и знак дека најамбициозниот мултилатерален проект во историјата, Европската Унија, преживува“, пишува Политико.

Повикот на Каја Калас за побрза интеграција на земјите-кандидатки доаѓа во време на напнати дискусии меѓу Европската комисија, која се залага за брзо проширување, и земјите-членки кои поддржуваат постепен пристап.

На вечера минатата недела, на која присуствуваше и шефот на канцеларијата на претседателот на Европската комисија, Бјерн Зајберт, амбасадорите на земјите-членки ја отфрлија можноста за прифаќање нови членки со ограничени привилегии.

Калас силно ја поддржува идејата дека проширувањето не е само бирократски процес во кој кандидатите ги исполнуваат критериумите, туку и геополитички избор.

„Проширувањето е опишано како најуспешна надворешна политика на Унијата, која ја проширува областа на стабилност, мир и просперитет“, рече Калас, повикувајќи се на податоците од Евробарометарот кои покажуваат широка јавна поддршка за процесот. Сепак, додаде таа, „од нас зависи да продолжиме да ја туркаме приказната за проширување“.

Висок дипломат на ЕУ, кој сакаше да остане анонимен, рече дека земјите-членки ќе вложат максимални напори за да го одржат процесот на проширување на вистинскиот пат, и покрај несогласувањата меѓу Советот и Комисијата.