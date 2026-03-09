Калас: ЕУ мора да забрза за да вклучи нови земји-членки

0 SHARES Сподели Твитни

Европската Унија мора да забрза за да вклучи нови земји-членки и да го прошири своето членство над 27, но проширувањето мора да остане врз основа на заслуги, изјави денес шефицата за европска надворешна политика Каја Калас.

EU flags in front of European Commission building in Brussels

„Проширувањето е противотров на рускиот империјализам и знак дека најамбициозниот мултилатерален проект во историјата, Европската Унија, е тука за да остане“, рече Калас на годишната конференција на дипломати на ЕУ во Брисел, објави Политико.

Според неа, проширувањето е најуспешната надворешна политика за ЕУ, бидејќи ја проширува областа на стабилност, мир и просперитет.

„Но, од нас зависи да продолжиме да ја раскажуваме приказната за проширувањето“, рече Калас.

Неименуван висок дипломат на ЕУ изјави за Политико дека земјите-членки ќе сторат сè што е во нивна моќ за да го одржат процесот на проширување на блокот на вистинскиот пат, и покрај несогласувањата меѓу Европскиот совет и Европската комисија.

Како што истакна тој, следните три претседателства на Советот на ЕУ во моментов работат на фокусирање на пристапувањето на нови земји-членки, со цел завршување на преговорите со Украина до крајот на 2027 година, дури и ако склучувањето на договорот за пристапување може да потрае подолго.

