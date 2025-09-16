Калас: Израелската офанзива врз Газа ќе ја влоши веќе лошата ситуација

Високиот претставник на Европската Унија за надворешни работи и безбедносна политика, Каја Калас, денес изјави дека израелската копнена офанзива врз Газа ќе ја влоши веќе лошата ситуација, додавајќи дека претстојните санкции ќе сигнализираат дека ЕУ бара крај на конфликтот.

„Утре, Европската комисија ќе презентира мерки за притисок врз израелската влада да го промени курсот во конфликтот во Газа“, рече Калас во објава на социјалната мрежа X.

Шефот на европската дипломатија нагласи дека гореспоменатата офанзива врз Газа ќе значи повеќе смрт, уништување и раселување.