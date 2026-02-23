Калајџиев за „Сејф Сити“: Шансата да прегазам некого сега кога зјапам во брзинометарот се поголеми од порано

Откако плати казна за надминување на брзината, професорот по кривично право, Гордан Калајџиев, со уште критики за „Сејф сити“.

Вели дека само затоа што го критикувал проектот, бил осуден како да навистина сака да гази деца по улици и додава дека реално, сеа се поголеми шансите за прегази некого затоа што постојано гледа во брзинометарот.

„И така дознав дека ние што имаме некакви забелешки за Безбеден град всушност сакаме да газиме деца по улици! Искрено, шансата да прегазам некого сега кога зјапам во брзинометарот се поголеми од порано. Пс. Системот се разбира само ги намали брзините, но и натаму не влијае врз пешачките премини, пијаните возачи…“, напиша тој.