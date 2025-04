Камбовски: Доставен извештајот од работната група за случајот со Теодора

0 SHARES Сподели Твитни

Работната група до претседателот на Судскиот совет, Александар Камбовски го доставила извештајот за случајот со Теодора Ристовска, која беше прегазена на пешачки премин во Тетово, а на обвинетиот Менсур Пајазити доби две години затвор. Работната група, составена од три члена, требаше да го разгледа предметот од првиот ден кога обвинението влегло во судот па се до понеделникот кога по вторпат почна и заврши во тетовскиот суд.

-Завршена е работата на работната група, доставена е информација, меѓутоа се уште немав можност да ја видам таа информација и веднаш ќе биде објавена и предметот ќе биде вратен назад во судот. Во текот на денот очекуваме да излеземе со повеќе информации, изјави денеска Камбовски по свечените изјави на неколкумина нови претседатели на судови.

Камбовски не сакаше да ја коментира информацијата за парична казна за судијата од Кривичен суд Пајазит Пајазити.

-Не би ја коментирал, тоа не е правосудно завршена постапка. До овој момент нема жалба, рече тој.

Во однос на трагедијата во Кочани, Камбовски истакна дека е рано да се разговара за тоа што доколку не може таму да се реализира судењето.

-Доколку таму не може да се прави судењето. Мислам дека е рано за тоа да разговараме. Се во свое време. Судскиот совет е во тек. Не, не, Судскиот совет не треба да одлучува за тоа. Ќе се постапи согласно законот, рече Камбовски. (МИА)

