Камионџиите најавуваат нови протести

Камионџиите од Босна и Херцеговина, Црна Гора, Македонија и Србија сметаат дека треба повторно да започнат протести, но засега не можат да се договорат за точниот датум. Тие забележуваат дека барањата остануваат идентични, бараат на возачите да им се дадат визи за долгорочен престој во Шенген зоната и дека правилото 90/180, кое важи и за туристите, не се применува за нив.

Превозниците од Западен Балкан ќе донесат одлука во понеделник од кога повторно ќе ги блокираат премините за товарни возила, изјави за Танјуг Неѓо Мандиќ, претседател на Меѓународното здружение за транспортен бизнис.

„Во понеделник ќе донесеме одлуки на одборот на директори“, рече Мандиќ.

Мандиќ претходно денес изјави дека превозниците од сите земји од Западен Балкан се согласуваат истовремено да ги блокираат карго премините поради ограничениот престој на превозниците на територијата на Шенген зоната.

