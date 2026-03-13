Канада изгуби повеќе од 100.000 работни места од почетокот на 2026 година

Канада изгуби повеќе од 100.000 работни места со полно работно време од почетокот на 2026 година, што претставува најголем пад на вработеноста од пандемијата на коронавирусот. Најновите бројки, објавени денес, покажуваат дека стапката на невработеност се искачила на 6,7 проценти, втора највисока стапка меѓу богатите земји од Г7, веднаш зад Франција. Овие податоци вршат притисок врз владата на премиерот Марк Карни во време кога се обидува да ја заштити економијата од влијанието на американските царини, пишува Би-Би-Си.

Падот на вработеноста во февруари избриша голем дел од растот забележан кон крајот на минатата година, при што најтешко беа погодени секторите на големо и мало. Коментирајќи го извештајот, премиерот Карни рече дека трговските мерки на САД против Канада „предизвикуваат значителни прилагодувања во канадската економија“.

Карни, кој денес разговараше со новинарите за време на посетата на Норвешка, исто така истакна дека платите во земјата генерално растат и дека стапката на невработеност е пониска отколку што беше во март 2025 година, кога тој ја презеде функцијата. Тогаш изнесуваше 6,8 проценти.

Најновите бројки за вработеноста беа опишани од некои економисти како загрижувачки, додека опозициската Конзервативна партија го нарече извештајот „ужасна вест“. Лидерот на конзервативците, Пјер Поилиевре, делумно го обвини раководството на премиерот Карни за лошите резултати, посочувајќи на послабата економска позиција на Канада во споредба со нејзините сојузници од Г7.

„Вистина е дека постојат глобални проблеми и не можеме да ги игнорираме или контролираме потезите на претседателот Доналд Трамп“, изјави Поилиевре денес пред новинарите.

„Сепак, сите земји се соочуваат со овие царини и во ниту една од нив економијата не се намалува како нашата под водство на Марк Карни“, додаде тој.