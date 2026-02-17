Канада има план да го „казни“ Трамп: Тие работат на поврзување на двата најголеми трговски блока во светот

0 SHARES Сподели Твитни

Двата најголеми трговски блока во светот внимателно размислуваат за посилни врски меѓу себе за да се спротивстават на царините на Доналд Трамп. Европската унија и Индо-пацифичкиот блок од 12 земји започнуваат разговори за предлози за формирање на еден од најголемите глобални економски сојузи, пишува Политико.

Канада ги предводи дискусиите откако премиерот Марк Карни минатиот месец ги повика средните сили да се спротивстават на принудата во трговската војна, само неколку дена откако Трамп се закани дека ќе ги зголеми царините за европските сојузници на Данска ако таа не го отстапи Гренланд.

Отава „ги предводи напорите за изградба на мост меѓу Транс-Тихоокеанското партнерство [CPTPP] и Европската Унија, што би создало нов трговски блок од 1,5 милијарди луѓе“, им рече Карни на светските лидери и на глобалната бизнис елита во Давос.

Средните сили преминуваат на акција. Оваа година, ЕУ и CPTPP започнуваат разговори за постигнување договор што би ги поврзал синџирите на снабдување на членки како што се Канада, Сингапур, Мексико, Јапонија, Виетнам, Малезија и Австралија со Европа.

Ова би ги зближило речиси 40 земји од спротивните страни на светот со цел да се постигне договор за таканаречените правила за потекло.

Овие правила ја одредуваат економската националност на производот. Договорот ќе им овозможи на производителите од двата блока полесно да тргуваат со стоки и нивни компоненти преку процес на ниски тарифи познат како кумулација.

Порано овој месец, Карни го испрати својот личен претставник во Европската Унија, Џон Ханафорд, во Сингапур за да ги сослуша ставовите на регионалните лидери за потенцијален договор.

„Работата дефинитивно е во тек. Имавме многу плодни разговори за тоа со други партнери ширум светот“, изјави еден канадски функционер за Политико.

Како и другите извори во оваа сторија, нему му е дадена анонимност за да зборува за прелиминарните преговори.

ЕУ и Индо-пацифичкиот блок, познат како Сеопфатен и прогресивен договор за Транс-Пацифичко партнерство, минатиот ноември се согласија да ги здружат економските сили за да се спротивстават на фрагментацијата на слободната трговија по таканаречените царини на Трамп за „Денот на ослободувањето“.

„Гледаме голема вредност во зголемувањето на трговијата меѓу ЕУ и членовите на CPTPP, што исто така би придонело за зајакнување на отпорноста на синџирите на снабдување“, рече јапонски трговски претставник. Договор за правилата за потекло „би бил интересна тема за истражување“, додаде тој, но „не може да се очекува конкретен исход на краток рок“.

„Ако ЕУ е подготвена за разговори, тогаш секако тоа би ги направило работите навистина многу интересни“, рече трговски дипломат од друга земја од CPTPP.

Во рамките на ЕУ, некои функционери се „исклучително заинтересирани“ за договор за кумулација, изјави висок претставник на деловната заедница запознаен со нивното размислување.

Иако договорот е „навистина дел од пошироката рамка на соработка помеѓу ЕУ и CPTPP“, потврди официјален претставник на ЕУ, тој „не е меѓу приоритетите во моментов“.

Директните разговори даваат приоритет на „конкретните резултати“ во зближувањето на синџирите на снабдување и зајакнувањето на диверзификацијата на трговијата меѓу членовите.

Сепак, бизнис-групите низ цела Европа сè повеќе поддржуваат договор за правилата за потекло и вршат притисок врз Брисел и Лондон да продолжат понатаму. Германската стопанска комора (DIHK) и Британските стопански комори силно го поддржуваат пактот.

Во рамките на двата блока, овие прашања се „разгледуваат интерно“, но сè уште не јавно, рече Клеменс Кобер, директор за трговска политика, царина на ЕУ и трансатлантски односи во DIHK.

„Доколку фокусот е на тоа овие правила да бидат што е можно похармонизирани и поедноставни во преговорите, тоа би можело да биде корисно за германските компании“, рече Кобер.

ЕУ има договори за слободна трговија со повеќето членки на CPTPP, вклучувајќи ги Нов Зеланд, Јапонија, Обединетото Кралство и Канада, потсети тој.

„Се надеваме дека ако биде успешно и се видат опипливи придобивки во различни области, тоа би можело да ги охрабри другите земји да се здружат и да ги здружат силите на позитивен начин. Колку повеќе, толку подобро“, додаде Кобер.

The post Канада има план да го „казни“ Трамп: Тие работат на поврзување на двата најголеми трговски блока во светот appeared first on Во Центар.

Пронајдете не на следниве мрежи: