Канада официјално се приклучи на програмата на ЕУ за заеми за оружје

Министерот за одбрана Дејвид Мекгинти вели дека Канада сега официјално се приклучи на програмата на Европската унија за безбедносна акција за Европа (SAFE), која им нуди заеми на земјите-членки за инвестирање во одбранбени капацитети.

„Договорот ја зајакнува нашата колективна безбедност, го поддржува развојот на клучните одбранбени капацитети и ѝ дава на канадската индустрија пристап до европските одбранбени пазари, а воедно придонесува за европската и украинската безбедност“, рече Мекгинти во изјава испратена до CBC News.

Официјалното приклучување доаѓа помалку од една година откако премиерот Марк Карни потпиша стратешко партнерство за одбрана и безбедност со Европската Унија, кое вклучуваше и приклучување кон SAFE.

Програмата SAFE им овозможува на земјите-партнери пристап до кредити со ниска камата за заедничка набавка на воена опрема и оружје. Исто така, им овозможува на канадските компании да конкурираат за тие заеднички проекти.

Програмата беше објавена од ЕУ во март и е дел од европските напори за вооружување во услови на тековната војна на Русија со Украина.

Во среда, Советот на ЕУ го објави првиот бран финансиска помош во рамките на SAFE, која може да оди во Белгија, Бугарија, Кипар, Данска, Шпанија, Хрватска, Португалија и Романија.

Вториот бран, за кој Советот рече дека очекува да го усвои во вторник, ќе отвори финансиска помош за Естонија, Грција, Италија, Латвија, Литванија, Полска, Словачка и Финска.