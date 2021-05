Канадскиот пратеник Амос снимен како УРИНИРА на ЗУМ во живо – ќе побара помош!

Пратеникот Вилијам Амос беше фатен како уринира во шолја за кафе „без да сфати“ дека се наоѓа во живо во Канадскиот парламент.

Амос се извини и објави дека привремено се повлекува настрана за да побара помош. Тој исто така се жалеше како виртуелните повици „тотално ја избришале границата помеѓу нашите приватни домови и работното место“.

Минатиот месец истиот истиот политичар беше фатен гол пред камерите, и тврдеше дека наводно се преоблекувал во неговата канцеларија после џогирање.

Please see my statement. Veuillez lire ma déclaration. pic.twitter.com/ICc8WjqNZi

— William Amos (@WillAAmos) May 28, 2021