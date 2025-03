Канадскиот премиер распиша предвремени избори

0 SHARES Сподели Твитни

Марк Карни, новиот премиер на Канада и лидер на Либералната партија, кој на 14 март го презеде раководењето со власта од Џастин Трудо, најави вонредни парламентарни избори што ќе се одржат на 28 април. На прес конференцијата, Карни изјави дека е од суштинско значење Канада да се заштити од зголемениот економски притисок од страна на САД. „Свесни сме дека треба активно да се ангажираме за да се спротивставиме на американските мерки, да се справиме со тарифите на Трамп и да ја подобриме економската состојба на нашата земја“, изјави Карни. Тој ја потенцираше трговската војна со САД како една од најголемите закани за Канада и ги предупреди граѓаните за постапките на Доналд Трамп. Карни истакна: „Трамп сака да ја потчини Канада за сопствени интереси. Нема да дозволиме тоа да се случи“. Дополнително, премиерот побара силна доверба од канадскиот народ за да ја обезбеди иднината на државата. Главен противник на либералите ќе биде Конзервативната партија предводена од Пјер Поиливр. И двајцата кандидати за премиер се трудат да го добијат доверението на гласачите со ветувања за ефективно спротивставување на американскиот претседател Трамп. Поранешниот премиер, Џастин Трудо, ја напушти функцијата во јануари поради намалената поддршка на неговата Либерална партија, којашто беше резултат на слабата економска ситуација.

