Кандидатот на ВМРО-ДПМНЕ за градоначалник на Брвеница повика на единство: Ова не е време за поделби, туку за иднина

*Објава на Фејсбук на кандидатот за градоначалник на Брвеница, Јовица Илиевски

Драги мои сограѓани,

Овие избори не се за поделби, туку за иднината на нашата општина Брвеница.

Жал ми е што се обидуваат да го поделат народот по етничка, национална или верска основа.

Тоа не е патот што води напред, тоа е патот назад.

Ние, во изминатите години, покажавме дека успехот се гради со работа, чесност и заедништво.

Реконструиравме училишта, изградивме детски игралишта и спортски терени, асфалтиравме улици, ги проширивме водоводните и канализационите мрежи.

Тоа се проекти кои не прават разлика меѓу луѓето, тие служат на сите.

Во општина Брвеница живеат Македонци и Албанци, но пред сè живеат луѓе што сакаат подобра иднина.

И таа иднина ќе ја изградиме заедно.

На оние што повикуваат на поделби им порачувам:

Општина Брвеница нема да се дели, општина Брвеница ќе се развива!

Народот не сака поделби, народот сака работа и резултати!

Да ја чуваме нашата општина обединета, да ја градиме со љубов и со почит.

Општина Брвеница е дом на сите нас, и така ќе остане!