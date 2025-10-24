Кандидат на Влен од митинг во Хамбург се обрати директно до Инфомакс: Точно е дека со ДУИ заедно соработуваме, секаде каде се мнозинство Албанците ќе има градоначалник Албанец – ние сме газди на својата земја

Кандидатот на Влен, Хаќим Рамадани за градоначалник на Брвеница од Хамбург се обрати директно кон Инфомакс.

Рамадани потврди дека е во Германија, заедно со својот противкандидат од ДУИ да бараат гласови за да го поразат Македонецот, Јовица Илиевски кандидат на ВМРО-ДПМНЕ и актуелен градоначалник на општината.

Тие велат дека општините како Кичево, Брвеница, Тетово и секаде каде се мнозинство Албанците мора да ги води Албанец.

Тој вели дека треба да се знае кој е газда на својата земја.

Рамадани зборуваше и за референдумот за Илирида.

Одговор Рамадани ќе добие во живо во Тешки Муабети на Инфомакс.