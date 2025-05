Канје Вест откри дека е геј!? Шокантно видео од изливот на бес на раперот кружи на интернет, неговата реченица ги збуни сите (ВИДЕО)

0 SHARES Сподели Твитни

Раперот Канје Вест (47) наводно открил дека е геј за време на маничен излив за време на дискусија за неговиот поранешен брак со Ким Кардашијан и нивниот спор за старателство над децата, барем така мислеле многу корисници на социјалните мрежи.Облечен во црно и со маска на лицето, Канје зборуваше за тоа како не може да ги види децата што ги има со Ким (44).Кога заврши со својата двоминутна тирада, рече: „Немам никакво ебано наследство, леле, што те тера да мислиш дека сум полудел.“

Kanye West starts CRASHING OUT on stream for not being able to see his kids and officially comes out as GAY 😮👀 pic.twitter.com/N73Kkro8tJ— Killa 🌺 (@KillaKreww) April 29, 2025

Потоа рече: „Јас сум геј. [не е доволно јасно] Јас сум одговорен за моето наследство и јас сум геј. Јас сум одговорен за моето наследство.“Корисниците на социјалните мрежи дебатираа дали тој навистина рекол „Јас сум геј“ или се осврнувал на себе во трето лице, повторувајќи „Јас сум Канје“.Ова следува по неговата објава на платформата X минатата недела, во која спомена врска со својот братучед.Додека ја најавуваше новата песна наречена „Братучеди“, тој рече:„Оваа песна се вика „Братучеди“, за мојот братучед кој доби доживотна казна затвор за убиство на бремена жена неколку години откако му кажав дека повеќе нема да „гледаме валкани списанија заедно“.“„Можеби во мојот себичен хаос мислев дека е моја вината што му ги покажав тие списанија кога имаше 6 години, а потоа го имитиравме она што ќе го видевме.“„Татко ми имаше плејбој списанија, но списанијата што ги најдов во горната фиока на мајка ми беа поинакви. Јас се викам Џе и го цицав пен**от на братучед ми додека не наполнив 14 години.“



Пронајдете не на следниве мрежи: