Канје Вест повторно го смени името: Што мислите, како се вика сега?

Раперот Канје Вест повторно го промени своето име по вторпат во последните неколку години.Имено, 48-годишниот рапер го промени своето име во „Је Вест“ во 2021 година, откако поднесе барање до суд во Лос Анџелес.Според „The Us Sun“, сега според правните документи поднесени од неговиот главен финансиски директор Хусеин Лалани во суд во Калифорнија, Вест го променил своето име во „Је Је“.Веста протече во јавноста кога нејзините главни компании поднесоа „информативни изјави“ до државниот секретар на Калифорнија, кој е одговорен за ажурирање на најновите податоци за компаниите, како што се деловните адреси, вработените, директорите и видот на индустријата.Една од неговите главни компании, „Окс Паха Инк“, која поднесе стотици барања за заштитен знак на име на Је, сега го нарекува „Је Је“ во официјалните документи.Неговиот бренд за облека Yeezy Apparel и продуцентските компании Yeezy Record Label LLC и Getting Our Dreams Inc исто така го направија истото.Сепак, интересно е што Вест сè уште јавно не го објавил новото име.Патем, Канје Вест неодамна се налути што го викаа со неговото родено име. Тој ја напушти емисијата на Пирс Морган затоа што водителот „се осмели“ да го нарече Канје.

