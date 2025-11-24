Каран: Српскиот народ победи по којзнае кој пат кога беше најтешко

Синиша Каран, кандидатот на СНСД за претседател на Република Српска на предвремените избори во Република Српска, вечерва изјави дека српскиот народ победил по којзнае кој пат кога било најтешко.

„Ви благодарам од дното на моето срце“, рече Каран.

Ова, рече тој, е одбрана на српскиот народ и порака „не“ на странскиот окупатор. „Српскиот народ ја даде пораката дека мирот и стабилноста не се приоритет. Ви благодарам и на оние што гласаа против“, рече Каран.

„Република Српска не е закана за никого. Силата на нашите институции сега е континуитетот на владата за да можеме да ја направиме Српска поубаво место за живеење секој ден“, додаде Каран.

Кога го прашаа што би направил прво, тој рече дека ќе продолжи таму каде што застанал, а тоа е континуитетот на сегашната влада.