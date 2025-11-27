КАРАЏОРЏЕВА ШНИЦЛА! (РЕЦЕПТ)

0 SHARES Сподели Твитни

СОСТОЈКИ:

четири телешки шницли

четири големи лажици зрел кајмак

четири лажички брашно

две или три поголеми јајца

шолја презла

сончогледово масло

малку сол

Подготовка:

Истенчете го месото со толчник за месо, а потоа посолете. Во средината на секоја шницла намачкајте го кајмакот, цврсто завиткајте, па прво валкајте во брашно, па во изматени јајца и на крај во презла. Се пржат на длабоко врело масло десетина минути, додека убаво не поруменат од сите страни. Послужете додека е топло.

