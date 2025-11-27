КАРАЏОРЏЕВА ШНИЦЛА! (РЕЦЕПТ)

СОСТОЈКИ:
четири телешки шницли
четири големи лажици зрел кајмак
четири лажички брашно
две или три поголеми јајца
шолја презла
сончогледово масло
малку сол
Подготовка:
Истенчете го месото со толчник за месо, а потоа посолете. Во средината на секоја шницла намачкајте го кајмакот, цврсто завиткајте, па прво валкајте во брашно, па во изматени јајца и на крај во презла. Се пржат на длабоко врело масло десетина минути, додека убаво не поруменат од сите страни. Послужете додека е топло.Пронајдете не на следниве мрежи: