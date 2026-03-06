Кардиолог открива кој десерт може да го зголеми крвниот притисок

0 SHARES Сподели Твитни

Многу обожаватели на популарен десерт можеби ќе бидат изненадени кога ќе дознаат дека може да го зголеми крвниот притисок. Кардиологот Никол Харкин откри неколку „изненадувачки“ причини за висок крвен притисок. Таа зборуваше за тоа во видео објавено на нејзиниот TikTok профил. Таа предупреди дека понекогаш навидум безопасните навики можат да имаат неочекувано влијание врз здравјето на срцето.

Една од намирниците на нејзината листа е црниот сладунец. Д-р Харкин предупредува дека „големите количини на црн сладунец“ можат да го зголемат крвниот притисок.

,,Имав пациентка која неодамна разви проблем со крвниот притисок поради новооткриена опсесија со црн сладунец. Проблемот исчезна штом ја открив причината и ја советував да престане да го јаде“, рече таа.

Ризикот лежи во глициризинот

Кардиологот објасни дека иако исхраната, вежбањето, возраста и генетиката се клучни фактори, постојат голем број други работи што можат да влијаат на крвниот притисок. Покрај црниот сладунец, таа спомена и некои лекови на нејзината листа, како што се апчиња за контрацепција, хронична употреба на високи дози на нестероидни антиинфламаторни лекови (како ибупрофен), стероиди, деконгестанти и некои лекови за слабеење.

Таа, исто така, ги истакна нарушувањата на тироидната жлезда, опструктивната ноќна апнеја и прекумерното внесување алкохол. Таа го дефинираше прекумерното внесување алкохол како повеќе од едно пиење алкохол дневно. Британската фондација за срце, исто така, издаде предупредување за црниот сладунец.

Ризикот лежи во глициризинот, соединение кое се наоѓа во коренот од сладунец и е 30 до 50 пати послатко од шеќерот. Глициризинот може да го наруши балансот на калиум и натриум во телото, што е клучно за регулирање на телесните течности. Прекумерното консумирање може да предизвика задржување на течности и мускулна слабост.

Диететичарката Викторија Тејлор објасни дека повременото консумирање мали количини сладунец генерално не е опасно. „Сепак, консумирањето поголеми или дури и умерени количини црн сладунец дневно, приближно 57 грама, може да има негативни последици, особено за луѓе над 40 години кои имаат историја на кардиоваскуларни заболувања или висок крвен притисок“, рече Тејлор.

