Кардиолог предупредува: Храната што многумина ја јадат за појадок е „холестеролска бомба“

Водечки кардиолог издвои три намирници што луѓето кои сакаат да го намалат холестеролот треба да ги ограничат, а една од нив ја нарече „холестеролска бомба“. Д-р Стивен Ломе, кардиолог во болницата „Раш Копли“ во Аурора, Илиноис, зборуваше во подкастот на „Физицискиот комитет“ за намирниците кои, според него, го отежнуваат контролирањето на холестеролот.

Пред да навлеземе во тоа, важно е да ја разбереме основната разлика помеѓу HDL и LDL холестеролот. HDL често се нарекува „добар“ холестерол бидејќи помага во отстранувањето на холестеролот од крвта, додека покачениот LDL, таканаречениот „лош“ холестерол, е поврзан со поголем ризик од срцеви заболувања и мозочен удар. Заситените масти особено придонесуваат за покачен LDL холестерол.

Затоа, целта е да се одржат здрави нивоа на HDL холестерол и да се држи LDL под контрола. Д-р Ломе ги издвојува преработеното месо, црвеното месо и јајцата како главни проблеми во исхраната.

„Преработената храна како што се деликатесните меса, саламата и колбасите се екстремно богати со заситени масти, што е најголемата маст што го зголемува холестеролот“, објасни тој.

„Тие исто така содржат многу холестерол во исхраната и важно е да се знае дека тоа не е суштинска хранлива материја. Мислам дека преработеното месо е убедливо најлошо.“

Неговиот став е во согласност со пошироките препораки за ограничување на внесот на заситени масти и преработено месо.

„После тоа, би го навел црвеното месо, кое е исто така богато со заситени масти и холестерол, па затоа навистина треба да го ограничите тоа. А потоа тука се и јајцата“, додаде тој.

Американската асоцијација за срце и други кардиолошки упатства советуваат ограничување на производите од животинско потекло со висока содржина на масти, вклучително и црвеното месо, особено кај луѓе кои веќе имаат висок холестерол или други фактори на ризик.

Д-р Ломе беше особено директен во врска со јајцата. „Јајцата се холестеролска бомба, така ги нарекуваат луѓето. Жолчката е полна со холестерол. Во повеќето студии, јајцата се главен извор на холестерол во американската исхрана“, рече тој. Но, научната слика околу јајцата е понијансирана отколку што сугерира изјавата.

Влијанието на исхраната врз нивото на холестерол е предмет на бројни студии, а резултатите не се секогаш недвосмислени.

Јајца

Неодамнешна студија покажа дека поголемиот внес на јајца, во комбинација со поголем внес на растителни влакна, е поврзан со понизок вкупен и ЛДЛ холестерол, што укажува дека ефектот на јајцата во голема мера зависи од целокупниот начин на исхрана.

Од друга страна, мета-анализа објавена во списанието „Nutrients“ покажа дека долгорочната поголема консумација на јајца може да биде поврзана со повисок LDL холестерол и понеповолен однос на LDL и HDL, иако авторите нагласија дека се потребни дополнителни долгорочни рандомизирани студии.

Сепак, друг неодамнешен преглед на истражувања заклучи дека холестеролот од јајцата веројатно има ограничен и клинички незначаен ефект врз холестеролот во крвта и кардиоваскуларниот ризик кај повеќето луѓе. Затоа, можеби е фер да се каже дека јајцата не се подеднакво проблематични за секого, туку нивниот ефект зависи од количината, остатокот од исхраната и индивидуалниот ризик.

Црвено и преработено месо

Кога станува збор за црвеното и преработеното месо, доказите се многу поизбалансирани. Студијата на Универзитетот Оксфорд ја поврза поголемата консумација на црвено и преработено месо со поголем ризик од исхемична срцева болест. Коавторот д-р Керен Папиер во тоа време изјави дека црвеното и преработеното месо претходно постојано се поврзувале со ракот на цревата, а нивните наоди сугерираат дека тие играат улога и во срцевите заболувања.

Неодамнешните систематски прегледи, исто така, укажуваат дека заменувањето на црвеното месо со извори на протеини од растителна основа е поврзано со поповолни промени во LDL холестеролот и други кардиоваскуларни фактори на ризик.

Како заклучок, ако некој се обидува да го намали холестеролот, најсилниот совет останува да ги ограничи преработените и масните црвени меса и да го намали внесот на заситени масти. Сликата е посложена со јајцата, а нивното влијание треба да се гледа во контекст на целата нивна исхрана и личните здравствени ризици. За индивидуални препораки, најдобро е да разговарате со вашиот лекар и да го проверите вашиот липиден профил.

