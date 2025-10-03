Кардиолог тврди: Овие намирници ги чистат крвните садови од масните наслаги како метла!

0 SHARES Сподели Твитни

Сите знаеме како холестеролот може да му наштети на нашето тело, но малкумина од нас се свесни за тоа како телото може брзо да се регенерира. Доволно е да се земе предвид начинот на живот, а особено исхраната.

Тајната е во две работи: вежбање и промена на исхраната.

Постојат дури пет намирници кои успешно ги чистат крвните садови:

Алги

Тие се полни со минерали, протеини, каротеноиди и антиоксиданси. Ова е сè што му треба на нашето тело за да ја одржи добрата функција на целото тело. Алгите помагаат во намалување на крвниот притисок и чистење на крвните садови.

Сина риба: туна или лосос

Синото рибино масло содржи амино киселини со неверојатно корисни својства. Тоа се, се разбира, омега 3 масни киселини, кои помагаат во балансирање на нивото на холестерол и триглицериди во крвта.

Овесна каша

Овесната каша за појадок ќе ни ја даде потребната енергија за да издржиме до ручек. Ќе го забрза и нормализира метаболизмот, а покрај тоа содржи и влакна кои ја намалуваат способноста на холестеролот да се „лепи“ за ѕидовите на артериите.

Соја

Изофлавоните, кои се дел од неговиот нутритивен состав, значително го намалуваат холестеролот и триглицеридите во крвта.

Домат

Ако сакате здраво срце, кога е сезона – јадете домати. Ова овошје е богато со ликопен, тој е моќен антиоксиданс. Најдоброто нешто кај доматите е нивната разновидност: можете да ги јадете како салата, во супа или супа, но и печени во рерна со пиперка и модар патлиџан.

