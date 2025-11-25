Кардиолозите велат дека сите треба почесто да го пиеме овој топол напиток

0 SHARES Сподели Твитни

Кога станува збор за исхраната и здравјето на срцето, најважно е да се држите до основите: јадете храна базирана на растенија, јадете храна богата со незаситени масти и избегнувајте масно месо и храна богата со натриум. Истото важи и за пијалоците – најголемите виновници за здравјето на срцето се газираните пијалоци, диеталните газирани пијалоци и алкохолот. Како што истакнува Клиниката Кливленд, 90 проценти од срцевите заболувања можат да се спречат со поздрави навики во исхраната и начинот на живот, вклучувајќи намалување на внесот на сол, редовно вежбање и избегнување на пушење.

Иако многумина од нас можеби се сметаат себеси за добро информирани за тоа што претставува здрава исхрана за срцето, постои еден топол напиток кој често останува незабележан, а кардиолозите го препорачуваат секој ден. Тоа е зелениот чај. Лекарите истакнуваат дека зелениот чај го поддржува здравјето на срцето на неколку начини.

Кардиологот д-р Леонард Пјанко тврди дека зелениот чај е корисен бидејќи е богат со антиоксиданси.

,,Антиоксидансите можат да го спречат или поправат оштетувањето на клетките предизвикано од слободните радикали“, објаснува тој за Parade, истакнувајќи дека слободните радикали се поврзани со воспаление кое ги влошува срцевите заболувања.

Друг кардиолог, д-р Кишан Парик, додава дека консумирањето зелен чај е поврзано со намалување на крвниот притисок кај луѓето со хипертензија, исто така благодарение на антиоксидансите. Овие соединенија ги опуштаат крвните садови, им помагаат да се прошират и да го подобрат протокот на крв.

Умереноста е клучна

Д-р Пјанко, исто така, објаснува дека зелениот чај може да го забрза метаболизмот: „Зелениот чај може да го поттикне губењето на тежината со забрзување на метаболизмот“, што е важно бидејќи дебелината е фактор на ризик за срцеви заболувања. Тој, исто така, нагласува дека зелениот чај не содржи калории.

Зелениот чај има и други придобивки, вклучувајќи позитивен ефект врз мозокот – според претходните истражувања, може да ја подобри концентрацијата, расположението и меморијата. Студиите, исто така, покажаа дека неговите антиоксиданси помагаат во заштитата на коските и спречувањето на губење на коскената маса.

Сепак, д-р Пјанко предупредува на умереност: „Прекумерното пиење може да предизвика вознемиреност и несоница бидејќи зелениот чај содржи кофеин“, потсетува тој, додавајќи дека во случај на сомнеж, секогаш треба да се консултирате со лекар, особено ако земате лекови.

Кардиолозите нагласуваат дека зелениот чај е само еден дел од пошироката слика. Заменувањето на газираните пијалоци и диеталните пијалоци со зелен чај е особено корисно, а во постудениот дел од годината, овој топол пијалок може да стане пријатна секојдневна навика. Кога температурите ќе се зголемат, едноставно можете да преминете на ладна верзија.

