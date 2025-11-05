Кардиолозите велат: Овие седум есенски намирници се одлични за здравјето на срцето

0 SHARES Сподели Твитни

Есента носи мириси на печени тикви, зачини и обилни оброци што ја загреваат душата. Но, покрај тоа што обезбедуваат утеха, многу сезонски јадења можат да помогнат и во заштитата на срцето. Експертите истакнуваат дека со паметен избор на состојки и правилна подготовка, есенската исхрана може да биде подеднакво вкусна и здрава, пишува Parade.

„Кога размислуваме за здрава исхрана за срцето, треба да се фокусираме на свежо овошје и зеленчук, посни протеини и интегрални житарки“, објаснува кардиологот Метју Џ. Бокезе, доктор по медицина.

„Целта е да се избере храна што е богата со растителни влакна и протеини, а ниска со натриум и заситени масти.“

Подолу се наведени седум есенски намирници кои, според кардиолозите, се изненадувачки добри за вашето срце.

Батат (сладок компир)

Без разлика дали ги подготвувате како пире, во тава или печен компир, слаткиот компир е одличен избор за здраво срце.„Тие обезбедуваат влакна и антиоксиданси како бета-каротен, кои го намалуваат воспалението и го поддржуваат здравјето на срцето“, вели кардиологот д-р Ами Бхат. Д-р Бокезе додава дека слаткиот компир содржи и витамин А и може да помогне во намалувањето на лошиот (LDL) холестерол.

Тиква

Нема есен без тиква.

„Тиквата е богата со растителни влакна, антиоксиданси и важни витамини, а има малку натриум“, вели д-р Бокезе.

Таа го препорачува во форма на супа, чили или печен зеленчук, бидејќи на овој начин ги задржува хранливите материи. Иако повремено можете да се почастите со популарното лате со зачини од тиква или парче пита, помалку слатките и поприродните рецепти се многу подобри за вашето срце.

Бриселско зелје

Бриселското зелје е вистински класик на есенската кујна, а покрај тоа што е богато со витамин К, содржи и моќни антиоксиданси.Нивната висока содржина на влакна помага во одржувањето на здраво ниво на холестерол.

Според советот на д-р Бхат, најдобро е да се печат во рерна или во фритеза на воздух, а може да се сервираат и сурови, тенко исечени во салата.

Брусница

Кисели, свежи и полни со боја, брусницата е идеален додаток на есенските јадења.

„Тие содржат полифеноли кои можат да ја подобрат функцијата на крвните садови и да го намалат оксидативниот стрес“, објаснува д-р Бхат.

Таа советува да се избегнуваат засладени верзии од продавницата, бидејќи шеќерот ги негира нивните придобивки. Најдобро е да се јадат свежи или замрзнати, во сос или како прелив за овесна каша.

Јаболка

Старата изрека „едно јаболко на ден го држи докторот подалеку“ има научна поткрепа.

„Јаболката содржат витамини и полифеноли кои го намалуваат воспалението, го намалуваат крвниот притисок и спречуваат атеросклероза“, вели д-р Џана Романо, детски кардиолог.

Тенко исечени во салата, печени со цимет или додадени во овесна каша, јаболката се едноставен и разновиден начин за подобрување на здравјето на срцето.

Цвекло

Цвеклото е вистински шампион меѓу есенските зеленчуци. Богато е со нитрати, кои ги опуштаат и шират крвните садови, помагајќи во намалувањето на крвниот притисок.

„Редовното консумирање цвекло може да придонесе за подобра циркулација и поздраво срце“, вели д-р Романо.

Уживајте во салата од цвекло со бурата или фета сирење, како прилог или главно јадење.

Ореви

Оревите се задолжителни во секоја есенска исхрана.

,,Тие содржат омега-3 масни киселини на растителна основа и здрави масти кои го намалуваат холестеролот и ја подобруваат работата на срцето“, објаснува д-р Тарикшах Сајед, кардиолог. Додадете ги во салати, овесни снегулки или колачи – мала количина секој ден може да направи голема разлика.

Како да подготвите оброци здрави за срцето?

Откако ќе ги изберете вистинските состојки, начинот на кој ги подготвувате е клучен за зачувување на нивните придобивки.

,,Најдобро е есенскиот зеленчук да се пече во здрави масла, како маслиново масло, и да се ограничи количината на сол што ја додавате“, советува д-р Бокезе.

Д-р Саид додава дека е важно да се избегнуваат тешки сосови, путер и шеќер и да се избере печење, варење или динстање наместо пржење.

