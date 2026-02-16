Кардиолозите откриваат која утринска навика го штити срцето

0 SHARES Сподели Твитни

Доколку грижата за здравјето на срцето е една од вашите цели, веројатно веќе ги знаете основите: избегнување на пушење, редовно вежбање и јадење храна базирана на растенија се начини на кои можете да го поддржите вашиот кардиоваскуларен систем.

Добрата вест е дека здравите навики за срцето се корисни за целото тело. Она што е добро за срцето е добро и за мозокот, варењето и сите други органи. На пример, бројни научни студии покажуваат дека DASH диетата, дизајнирана за намалување на крвниот притисок, е поврзана и со помал ризик од Алцхајмерова болест. Сепак, постои една важна утринска навика што многу луѓе ја занемаруваат, а таа нема никаква врска со исхраната.

Неочекувана утринска навика што е добра за вашето срце

Според кардиолозите, една од најдобрите утрински навики за здравјето на срцето е прошетка на отворено кратко по изгрејсонце. Иако некои од придобивките се во самото одење, лекарите објаснуваат дека оваа навика помага и во регулирањето на циркадијалниот ритам, клучен дел од здравјето на срцето кој често се занемарува.

„Циркадијалните ритми се фундаментален дел од биологијата на сите живи суштества“, вели д-р Моханакришнан Сатјамурти, кардиолог и претседател на Одделот за интерна медицина на Христијанскиот универзитет во Тексас, за Healt.

Тој објаснува дека срцето и циркулаторниот систем се синхронизирани со циклусите на спиење и будење преку сложена мрежа на интеракции со мозокот и ендокриниот систем. „Овој ритам има клучно влијание врз хормоналните интеракции со циркулаторниот систем, срцето и мозокот“, додава д-р Сатјамурти.

Циркадијалниот ритам е внатрешниот часовник на телото кој ги регулира циклусите на спиење и будење, ослободувањето на хормони и варењето на храната како одговор на светлината и темнината. Кога овој ритам е нарушен, целото тело страда, вклучувајќи го и срцето.

Д-р Џојс Оен-Хсијао, кардиолог и вонреден професор по медицина на Медицинскиот факултет во Јеил, објаснува дека утринската прошетка е еден начин да го одржите вашиот циркадијален ритам синхронизиран.

„Утринската прошетка генерално ќе му помогне на вашиот циркадијален ритам бидејќи сончевата светлина му сигнализира на мозокот да престане да произведува мелатонин, хормон што телото нормално го лачи за да ни помогне да заспиеме“, вели таа.

А спиењето, нагласуваат двајцата кардиолози, е клучно за здравјето на срцето.

Како квалитетниот сон влијае на здравјето на срцето

Многу луѓе го занемаруваат фактот дека постојаниот, квалитетен сон е клучен дел од грижата за здравјето на срцето.

„Несоницата и лошиот квалитет на спиењето можат да имаат влијание врз вашиот кардиоваскуларен систем: може да доведат до висок крвен притисок и забрзан срцев ритам“, вели д-р Оен-Хсијао.

Тој објаснува дека тоа е затоа што недоволното спиење негативно влијае на вашиот метаболизам, што може да доведе до зголемување на телесната тежина.

„Заморот предизвикан од слаб сон води до недостаток на енергија за вежбање и други активности, што придонесува за зголемување на телесната тежина. Ова потоа може да доведе до повисок крвен притисок, холестерол и шеќер во крвта“, продолжува д-р Оен-Хсијао.

Научните истражувања го потврдуваат ова, покажувајќи дека недостатокот на сон е поврзан со повисок крвен притисок, повисок LDL холестерол и зголемување на телесната тежина.

Циркадијалните ритми реагираат на наизменичното менување на светлината и темнината, поради што утринската прошетка на сонце помага во нејзиното регулирање. Д-р Сатјамурти додава дека од истата причина, изложеноста на сина светлина од екраните навечер може да биде штетна. Значи, друг начин да го поддржите вашиот циркадијален ритам е да ги затемните светлата и да избегнувате екрани навечер.

Добивањето сончева светлина во текот на денот и користењето слабо осветлување ноќе е одличен начин да го поддржите вашиот внатрешен часовник, а утринската прошетка има и дополнителни кардиоваскуларни придобивки. Во секој случај, звучи како одличен начин да го започнете денот.

