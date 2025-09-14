Кардиолозите советуваат: Заменете еден популарен пијалок со поздрава опција

0 SHARES Сподели Твитни

Кога станува збор за здравјето на срцето, најчесто се фокусираме на важноста на храната – што да јадеме, а што да избегнуваме. Сепак, експертите нè потсетуваат дека она што го пиеме има подеднакво силно влијание врз функцијата на срцето. Хидратацијата е клучна бидејќи крвта потоа циркулира полесно и срцето не мора да работи под поголемо оптоварување. „Кога некое лице е дехидрирано, крвта станува погуста и посклона кон згрутчување на крвта“, објаснува кардиологот д-р Ларс Сондергард за Parade.Кардиолозите ги поттикнуваат луѓето почесто да ги заменуваат овошните сокови со обична вода. Иако соковите имаат „здрава“ репутација, тие често содржат големи количини на додаден шеќер. „Исхраната богата со додаден шеќер може да има негативно влијание врз срцето, придонесувајќи за зголемување на телесната тежина, висок крвен притисок и лош холестерол“, вели кардиологот д-р Естел Жан.Д-р Сондергард додава: „Прекумерниот внес на шеќер може да предизвика хронично воспаление на крвните садови и да го зголеми ризикот од срцев удар и мозочен удар.“Умереното консумирање овошје е проблематичноЗатоа кардиолозите препорачуваат ограничување на шеќерот, а водата е многу поздрав избор бидејќи нема калории и дополнително им помага на бубрезите да го отстранат вишокот натриум, што го регулира крвниот притисок. „Водата му помага на срцето поефикасно да пумпа крв и да ја одржува рамнотежата на електролитите, што е клучно за правилен срцев ритам“, истакнува д-р Сондергард.Д-р Џин наведува дека замената на соковите со вода придонесува за полесно одржување на здрава телесна тежина.Важно е да се нагласи дека умереното консумирање овошен сок не е проблематично, но целото овошје е далеку подобар избор бидејќи содржи влакна кои го стабилизираат нивото на шеќер во крвта.„Влакната помагаат во намалувањето на холестеролот, регулирањето на шеќерот и ве прават да се чувствувате сити“, вели д-р Сондергард. Кардиологот д-р Џенифер Вонг додава дека влакната го забавуваат варењето и апсорпцијата на шеќерот, што го намалува ризикот од ненадејни промени во шеќерот и го штити срцето на долг рок.

Пронајдете не на следниве мрежи: