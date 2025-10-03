Карди Би ја прозва Ники Минаж: „Твојот брат допира 12-годишни девојчиња“ (фото)

Изгледа дека Карди Би е подготвена за сè. Ники Минаж ја критикуваше Карди за зголемување на продажбата на нејзиниот нов албум „Am I the Drama?“ за да добие заслуга за бројот на продадени албуми. Карди брзо ѝ возврати на Сју и ѝ покажа кој е главен.Карди ги повика Ники и неколку други уметници„Зошто постојано го споменуваш мојот албум??“ напиша Карди на X на 29 септември. ,,Не е баш кул она што мислиш дека е. Во играта си 16 години. Треба да се споредуваш со ТВОИТЕ врсници кои почнале околу ТВОЕТО време.“ Раперката, која го издаде својот втор албум претходно овој месец, ги повика и другите уметници како Ријана, Тејлор Свифт и Дрејк, кои издадоа албуми кон крајот на 2000-тите.
Why you keep bringing up my album?? It’s not the gag that you think it is..You been in the game like 16 years.. you need to compare yourself to YOUR peers that started around YOUR time. Rihanna, Taylor swift, Drake…those are the numbers you need to be competing wit and you can’t…— Cardi B (@iamcardib) September 30, 2025
„Тоа се бројките со кои треба да се натпреваруваш, но не можеш затоа што си полоша од сите нив“, продолжи таа. ,,Бев во средно училиште кога излезе, што по ѓаволите се споредуваш со мене???“ Карди, која е бремена со своето четврто дете, исто така ја критикуваше Ники за гласините дека го има човечкиот папилома вирус (ХПВ).Таа не престана со навредитеПотоа Карди продолжи со уште еден низок удар, осврнувајќи се на пресудата за сексуален напад на братот на Ники, Џелани Марај. ,,Твојот брат допира 12-годишници“, напиша таа. 46-годишникот беше осуден на 25 години затвор во 2020 година откако беше прогласен за виновен за силување на неговата 11-годишна паштерка.
pic.twitter.com/gD9aNFPSJr— Cardi B (@iamcardib) September 30, 2025
„Печев ребра и колачиња од русокоса, а потоа оваа кучка дојде и ми го уништи проклетиот понеделник“, напиша таа.
Naaaa cuz I was really baking ribs and making blondie brownies and here come this btch bothering me on a damn Monday pic.twitter.com/9w7HAM5aAc— Cardi B (@iamcardib) September 30, 2025
„Сигурно ти недостигав, а?? Сега бакни ми ги нозете“, додаде Карди, заклучувајќи: „Нема ништо подосадно од здодевна кучка“.