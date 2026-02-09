Карикатурите на ChatGPT се нов тренд што ги освојува социјалните медиуми, еве како можете да ги направите

0 SHARES Сподели Твитни

На социјалните мрежи се шири нов вирален тренд во кој корисниците ги претвораат своите фотографии во персонализирани карикатури со помош на вештачка интелигенција. За разлика од класичните филтри или уредувањето мемиња, овие илустрации ја содржат професијата, навиките и личноста на лицето, што ги прави да изгледаат поавтентични.

Станува збор за таканаречениот тренд на карикатура ChatGPT, кој комбинира фотографија и текстуален опис за да се добие персонализиран анимиран приказ за само неколку секунди.

При креирање карикатура, ChatGPT ја анализира прикачената фотографија, фокусирајќи се на обликот на лицето, изразите и пропорциите. Текстуалниот опис внесен од корисникот игра клучна улога бидејќи го одредува стилот на илустрацијата, нивото на акцент и целокупниот визуелен впечаток. Колку е подетален описот, толку е попрецизен резултатот и поблиску до личноста на корисникот.

i feel seen pic.twitter.com/2nMGQawJ1u— Bryan Johnson (@bryan_johnson) February 7, 2026

Како да направите своја карикатура од ChatGPT

Процесот на креирање карикатура е едноставен: треба да изберете јасна и добро осветлена фотографија, да ја поставите на ChatGPT, кој поддржува обработка на слики, и да внесете опис на посакуваниот изглед. Корисниците можат да наведат професија, хоби, расположение или уметнички стил, а резултатот може дополнително да се прилагоди или регенерира.

За уште подобри резултати, се препорачува да се користат прецизни детали, да се пробаат различни стилови на илустрација и природен израз на лицето на фотографијата. Токму комбинацијата од хумор, креативност и личен идентитет го прави овој тренд забавен.

Она што некогаш им беше потребно на уличните карикатуристи или забавните паркови, денес може да се направи со помош на вештачка интелигенција и неколку едноставни чекори.

