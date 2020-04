Карлеуша на Велигден го покажа меѓуножјето- важно е да се фотографира меѓу јајца, а што се гледа под фустанот е неважно

View this post on Instagram

🐰🥚🐰🥚🐰 #quarantine #quarantinelife #ortodoxeaster Hvala @skoria_torte , @tintolino za divne kolače i torte, hvala najboljem dekorateru Zvezdanu koji mi je pomogao da ovaj dan izgleda kao bajka, hvala “Ema” cvećara za divno cveće, THANK YOU @donamatoshiofficial for the dress🙏🏻 Kao ateista iako ne slavim Uskrs, smatram da je ovo divna tradicija pogotovo kad je reč o deci. Želela sam mojim ćerkama da bar malo ulepšam ovaj dugi karantin i ovaj težak period ne samo za nas već i za čitavo čovečanstvo. Više nego ikad, bitna je ljubav, vera i nada u dobre ljude i bolje sutra🙏🏻 Srećan praznik svima!✨✨✨ (Teško mi je što moja Divna nije sa nama sada… moja živa rana i večna tuga… Ali dok ja dišem diše i ona.)