КАРЛЕУША ОТКРИ ДЕТАЛИ ЗА ТУРСКИОТ МИЛИОНЕР: Добар фраер, малку стар за мене…

Јелена Карлеуша откри за турските медиуми дека ќе се мажи по трет пат и го пофали изгледот на претседателот на фудбалскиот клуб Фенербахче Садетин Саран.

Поп дивата Јелена Карлеуша се врати од Турција, каде што беше главна тема на медиумите поради милионерот и претседател на клуб на кој наводно „фрлила око“.

Имено, по слетувањето на белградскиот аеродром, Јелена прво открила дека таа и нејзините ќерки добиле подароци однапред за 8 март.

– Да, добивме подароци порано.

Тој беше многу заинтригиран од прстенот на нејзината рака, па веднаш помислија дека е венчален прстен, но Карелуша ги разочара сите.

– Прстен? Па, тоа е мојот стар прстен… Веренички прстен? Тогаш јас сум господарка на вереничките прстени, никогаш не го враќам.

Новинарката Хабиба Бабар од Турција направи интервју со музичката ѕвезда, во кое Јелена Карлеуша откри дека ќе се мажи по трет пат и го пофали изгледот на претседателот на фудбалскиот клуб Фенербахче, Садетин Саран.

Кога ја прашале за турскиот милионер, Јелена се насмеала и открила:

– Кој милионер? А добар даса? Добро, добро… малку стар за мој вкус – рече ЈК низ смеа.

Милионерот бил со Емина Јаховиќ

Саран е познат на нашата јавност по неговата врска со Емина Јаховиќ , но неодамна стана центар на скандал поради неговото апсење.

Претседателот на Фенербахче – Садетин Саран неодамна беше приведен под сомнение за производство и учество во трговија со дрога. Сомневањата на турското обвинителство отворија бројни прашања за Босфорот, а тоа може да создаде глобален проблем за „Канаринците“ бидејќи многу клубови ги прекинаа сите односи со Фенербахче за да не бидат вклучени во задкулисните дејствија на Садетин.

