Карлос Алкараз се соблече и беше распнат во коментарите: „Никогаш повеќе не го прави ова“ 

Карлос Алкараз е сè уште непоразен оваа година, но неговиот успех на теренот речиси беше засенет од голема контроверзност на социјалните мрежи.

Шпанскиот тенисер Карлос Алкараз сигурно не очекувал дека една од неговите објави ќе привлече толку многу коментари на социјалните мрежи. Тој веќе неколку пати го привлече вниманието кон себе со своите модни изданија, а некои дури го опишаа и како нова модна икона .

Овој пат, младиот тенисер позираше во долна облека и го рекламираше познатиот бренд „Келвин Клајн“, но веројатно немаше поим какви коментари го очекуваат .

well at least he’s not doing shit like this https://t.co/MAhUNXl4Do pic.twitter.com/JgOy0QbnEN— mora (@leclercent) February 22, 2026

„Зошто изгледа како бремена жена“, „Ова е вештачка интелигенција“, „Тој е најзгодниот тенисер на светот, не би рекол“, „Нема ниту лице ниту тело на модел“, „Никогаш повеќе не треба да го прави ова“, „Грешникот е подобар од него“, „Грд долен веш, а ни тој не испадна баш најдобро“, беа само дел од коментарите.

View this post on Instagram A post shared by Carlos Alcaraz Garfia (@carlitosalcarazz)

Алкарас, исто така, се најде во центарот на вниманието кога се појави информација за неговата наводна врска со Брукс Надер . Убавицата од ријалити-шоуто е позната по своите провокативни и голи изданија, а наводно била и во врска со Јаник Синер, лутиот ривал на Алкарас.

Патем, ниту Брукс ниту Карлос никогаш не ја потврдиле својата врска.

View this post on Instagram A post shared by Carlos Alcaraz Garfia (@carlitosalcarazz)

