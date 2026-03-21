0 SHARES Сподели Твитни

Април 2026 година нема да биде обичен месец за сите знаци на Зодијакот. Додека некои конечно ќе почувствуваат олеснување и напредок, други ќе се соочат со последиците од своите претходни одлуки. Астролозите предупредуваат дека се активира моќен кармички циклус, кој враќа сè што долго време било потиснато или игнорирано.

Ова нема да биде лесен период, туку време на вистина каде што повеќе нема криење. Сè што беше турнато „под тепих“ во април ќе се плати, кармата ќе си го направи своето. Овие хороскопски знаци ќе го почувствуваат тоа на своја кожа.

Кармата доаѓа до израз за овие 4 хороскопски знаци во април

Девица

За Девиците , април носи соочување со сопствените навики и начин на живот. Сè што долго време било запоставено, без разлика дали станува збор за здравје, обврски или внатрешен притисок, сега се исплатува. Ќе бидат принудени да си признаат себеси каде претерале и да направат сериозни промени.

Јарец

Јарците влегуваат во период на преиспитување на одлуките што ги донеле во минатото, особено кога станува збор за работата и одговорностите. Она што е изградено на нестабилни темели може да почне да се распаѓа, но не како казна, туку како можност да се стават работите на поцврста основа.

Риба

Рибите ќе го почувствуваат враќањето на моќниот бран од минатото. Луѓето, ситуациите и емоциите што се обидувале да ги избегнат повторно ќе се осврнат. Ова е моментот кога повеќе нема бегање, потребно е да се затворат старите приказни и јасно да се постават граници за да се продолжи понатаму.

Лав

Лавовите се справуваат со прашања поврзани со вредностите, парите и односите со другите. Можни се непланирани трошоци или ситуации што ќе ги принудат да ги преиспитаат сопствените избори и приоритети. Април ги учи на важна лекција, дека вистинската безбедност не доаѓа однадвор, туку одвнатре.

The post Кармата им се враќа како БУМЕРАНГ: „НАПЛАТА НА ДОЛГОВИ“ започнува за овие 4 знаци од 1 април, сè што сте турнале под тепих сега излегува на површина! appeared first on Во Центар.

Пронајдете не на следниве мрежи: