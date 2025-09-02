Картата зад Герасимов кажува сè: Русите случајно го откриле воениот план, тие не се откажуваат од инвазијата на Одеса

0 SHARES Сподели Твитни

На снимката од конференцијата на рускиот Генералштаб, зад началникот на Генералштабот, генерал Валериј Герасимов, се наоѓала мапа на Украина на која се гледа дека руската територија ги вклучува Одеса, како и целиот Херсонски и Запорожски регион.Картата зад Герасимов беше видена во моментот кога тој зборуваше за продолжување на летната офанзива на руската армија по должината на фронтовските линии. Во моментов, според генералот Герасимов, руската армија контролира 99,7 проценти од територијата на Луганската област, 79 проценти од Донецката област, 74 проценти од Запорошката област и 76 проценти од Херсонската област.Сепак, мапата од генералот Герасимов покажува дека сегашните проценти не се задоволителни за руската страна, која не се откажува од пенетрацијата до Одеса и целосното отсекување на Украина од Црното Море.Ова исто така би ја поврзало руската армија со непризнаената Република Приднестровие, што претставува дополнителен предизвик за европската безбедносна архитектура.Она што е особено важно да се истакне е изјавата на генералот Герасимов дека руските сили окупирале повеќе од 3.500 квадратни километри украинска територија од март оваа година, односно во изминатите пет месеци.

