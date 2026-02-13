Касами дециден: „Беса“ одлучува кој ќе биде министер – Лимани предупредува: Не сум сам, можам да имам 15 пратеници

Иако пред два дена во емисијата Клик Плус на ТВ21, претседателот на Беса, Билал Касами, најави дека на седница, партиското раководство може да одлучи Фатмир Лимани да биде повлечен од Владата, синоќа развојот беше поинаков. Наместо Лимани, беше разрешено целото партиско раководство.

Но, по пристигнувањето во седиштето на Движењето Беса, Фатмир Лимани се застана пред медиумите и испрати порака до Касами дека не е сам и дека во иднина може да има 15 пратеници.

-Очекувам зрелост, јасност и активности кои одговараат на нивото на зрелите политичари. Не смеат да ја нарушат структурата на ВЛЕН, бидејќи тоа би значело чекор назад. Се создава простор за другите структури да се вклучат и да станат дел од владата. Ако ме гледаат само како поединец, јас не сум само поединец – утре можам да имам 15 пратеници, изјави Фатмир Лимани, министер за социјална политика, демографија и млади.

Касами пред медиумите не се концентрираше на разрешувањето на Лимани, туку најави дека на партискиот состанок е дискутирано за работата на функционерите на Движењето БЕСА во владата, каде според него, партијата има повеќе капацитет отколку што е искористен, и најави дебата за квалитетот на нивната работа во извршната власт.

Претседателот на Беса вчера одговори и на ставот на Мицкоски, кој рече дека тој е мандатар и дека одлучува за имињата во владата, вклучувајќи го и Лимани.

-Станува збор за политичка влада и додека станува збор за политичка влада, учесници во владата се и политичките партии. Додека ние сме дел од таа влада, ќе имаме целосно право да ги предлагаме нашите министри во владата, изјави претседателот на Беса, Билал Касами.

Што се однесува до прашањето за Лимани, претседателот на Демократското движење, Изет Меџити, не сакаше да коментира, бидејќи според него тоа е внатрешно прашање на Движењето Беса за кое се надева дека ќе биде надминато.

-Прашањето Лимани е внатрешен проблем, значи е во рамки на Беса и верувам дека Беса има капацитет заедно да го надминат и да продолжат понатаму, вели претседателот на ДД, Изет Меџити.

Пред неколку денови во Клик Плус, Билал Касами рече дека постои незадоволство од членовите на Беса за начинот на комуникација на Лимани и најави дека истиот може да биде разрешен од министерската функција, како кадар на Беса. Но, вчера премиерот Мицкоски застана во одбрана на Лимани, истакнувајќи дека е задоволен од неговата работа и дека тој како мандатар одлучува за составот на владата.