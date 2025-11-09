Касами: За време на мојот мандат, близу 300 наставници добија решенија за трајно вработување

0 SHARES Сподели Твитни

Градоначалникот на Тетово, Билал Касами, учествуваше заедно со министерката за образование и наука, Весна Јаневска, во Средното медицинско училиште, каде што се одржа панел-дискусија за образованието.

Касами рече дека континуирано се работи на обезбедување на најквалитетно образование со најдобри можни услови, нагласувајќи дека децентрализацијата на образованието е исто така приоритетно прашање во Општина Тетово.

„За време на мојот мандат, речиси 300 наставници донесоа одлуки за трајно вработување. Ние ја поддржуваме деполитизацијата на образованието, затоа сакаме секој наставник да има одлука без да биде политички зависен. Направени се и други инвестиции во образованието за подобри услови, каде што учениците исто така имаа подостапна и попрактична залиха од книги отколку во минатото. Само неколку книги недостасуваа во средните стручни училишта, но тоа е прашање што ќе се реши“, рече Касами.

Тој додаде дека се работи на спроведување на проектот за едносменска настава во повеќе училишта во Тетово.

Министерката за образование и наука, Весна Јаневска, изјави дека министерката покажала посветеност на образовните реформи и подобрување на условите и за учениците и за образовните работници.

Таа најави некои промени во учебниците, велејќи дека некои учебници ќе бидат подготвени за фазата на производство и дека учениците ќе бидат снабдени со истите.

