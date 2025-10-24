Касами со командантот на УЧК, Лика побара гласови за втор круг: Му одговори и на Мицкоски – Јас сум фокусиран на Тетово,за друго нека мислат од коалицијата Вреди

Дел од лидерите и раководни структури на партиите кои ја сочинуваат коалицијата „Вреди“ денеска на градскиот плоштад во Тетово имаа средба со активистите и граѓани со цел симболично да означат продолжување на кампањата во пресрет на вториот круг од локалните избори. По настанот пред новинарите зборуваше само претседателот на Движење Беса и кандидат за градоначалник на Тетово, Биљал Касами.

-Ние докажавме дека имавме најдобар избор за нашите граѓани затоа што нашите кандидати ја добија поддршката на гласачите, исто така и програмата која ние ја подготвивме за секоја општина одделно. Испадна дека е најприфатлива најреална за решавање на проблемите на нашите сограѓани. Исто така во вториот круг ќе продолжиме уште посилно за да пристапиме до секој гласач и да докажеме дека победата и во вториот круг ќе биде уште поубедлива и да докажеме дека народот ќе оцени, кој од кандидатите ќе биде најдобар за решавање на нивните проблеми и која програма е најдобра за нив, а не за теми кои не се реални во конкретниот случај за изборите кои се на локално ниво, рече Касами.

На новинарско прашање да го коментира ставот на претседателот на ВМРО – ДПМНЕ и премиер Христијан Мицкоски кој рече дека не треба да има поделба по етнички прашање за локални избори, Касами без конкретен одговор.

-Во Тетово ме знаат дека јас како градоначалник и во минатиот мандат бев градоначалник на сите граѓани, без разлика на политичката, етничката и верската припадност. Граѓаните знаат дека јас сум реализирал проекти, големи проекти, тоа и во села каде што имаат добиено моите политички конкуренти. Исто така сум реализирал проекти и во средини во општина Тетово кои се мнозинско од македонци, ромските, од турска заедница… За мене важни се граѓаните и во следниот период ќе работам за сите граѓани во општина Тетово, ќе бидам градоначалник на сите, без разлика на политичката, етничката и верската припадност, рече Касами.

За тоа дали коалицијата „Вреди“ ќе го поддржи кандидатот на ДУИ во Кичево, Касами вели дека се фокусирал на Тетово.

-Во овој период јас сум фокусиран на поддршката која треба да ја добијам од моите граѓани во Тетово, затоа што сега целиот ангажман ќе биде во тој правец. За другите теми има став дадено од коалицијата, рече Касами.

Друштво на Касами, му правеше и Хазби Лика кој беше градоначалник на Тетово 2005 до 2009 како кандидат на ДУИ.